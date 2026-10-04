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Astralis спря Luminosity на Алекс "Rainwaker" Петров в Барселона

  • 4 окт 2026 | 20:37
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Astralis спря Luminosity на Алекс "Rainwaker" Петров в Барселона

Отборът на Luminosity, в който се състезава българската звезда Алекс "Rainwaker" Петров бе близо до място на финала на турнира по CS2 Stake Ranked Episode 4 в Барселона, но допусна обрат и загуби с 1:2 (13-11, 7-13, 11-13) от Astralis.

Нашето момче и съотборниците му започнаха силно и спечелиха Mirage след впечатляващ обрат през второто полувреме. Astralis обаче изравни на Cache си изпрати серията на Nuke. На решаващата карта Luminosity отстъпи.

Виктор "Staehr" Стар бе на върха с 61 елиминации и 1.39, докато Luminosity поведе Симон "yxngstxr" Бойе с 54 фрага. Петров пък записа 39. Така Rainwaker и съотборниците му приключват турнира на трето място и си тръгват с награда от 13 500 долара.

Снимка: HLTV

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