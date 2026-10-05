Брад Маршанд се завърна с гол при дебюта си за сезона за Флорида

Ветеранът в атаката на Флорида Пантърс Брад Маршанд направи запомнящ се дебют за сезона, отбелязвайки късен изравнителен гол, който донесе точка на тима му при загубата с 2:3 след продължение от Анахайм Дъкс.

38-годишният нападател се разписа при добавка едва 1:50 минути преди финалната сирена на редовното време, след като вратарят Якоб Маркстрьом бе изтеглен на пейката за допълнителен полеви играч.

Микаел Гранлунд вкара победния гол за Патоците при числено предимство 46 секунди преди края на продължението.

Маршанд не взе участие в първите два мача на Флорида през кампанията, тъй като се възстановяваше от претърпяна през лятото операция заради неуточнена контузия.

„Очевидно възстановяването премина малко по-бързо от очакваното. Беше си истинско събуждане. Скоростта и динамиката на играта определено бяха високи на моменти, но чувството да бъда отново на леда е невероятно. Ще ми отнеме малко време, за да си върна тайминга и физическата кондиция, но се радвам, че отново съм част от отбора“, сподели Маршанд след срещата.

BRAD MARCHAND TIES THE GAME IN HIS FIRST GAME BACK! 😸 https://t.co/GfLt3TJxfV — NHL (@NHL) October 5, 2026

Нападателят бе поставен в една линия с Брейди Ткачук и Сам Райнхарт, като завърши срещата с три удара към вратата и показател плюс-едно за 13 минути и 10 секунди игрово време.

„Потенциалът на нашата тройка е безспорен. И двамата са изключителни хокеисти и умеят да създават положения. Знам, че им е трудно в момента, тъй като не бях играл близо шест месеца и се пързалям едва от месец. Все още ги бавя с моята скорост и тайминг, но работим заедно по изчистването на детайлите. Когато навляза в оптимален ритъм, ще бъдем много силна линия“, допълни ветеранът.

През миналата кампания Маршанд записа 54 точки (27 гола и 27 асистенции) в 52 срещи за Флорида, но пропусна значителна част от мачовете заради травма в долната част на тялото. Последното му участие за тима, който остана извън плейофите за Купа „Стенли“ след титлите си през 2024 и 2025 година, беше на 6 март. Преди това нападателят претърпя операция на спортна херния след сезон 2023/24 и интервенция на тазобедрената става след сезон 2021/22.

Старши треньорът на Флорида Пол Морис изрази задоволство от представянето му:

„Той не е далеч от най-доброто си състояние. Всеки път, когато играе с шайбата, се случва нещо интересно. Изключително борбен състезател е и когато съотборниците му свикнат напълно с неговия стил, резултатите ще станат още по-добри.“

Завръщането на Маршанд в състава се случи само ден след като капитанът Александър Барков беше поставен в списъка с дългосрочно контузени поради проблем в долната част на тялото. Финландецът предстои да премине допълнителни прегледи, но със сигурност ще пропусне поне 10 срещи и 24 дни. Барков се контузи по време на втория период при поражението с 3:4 след продължение от Сан Хосе Шаркс в четвъртък при единоборство за шайбата в ъгъла на пързалката.

„Имаме страхотен колектив. Атмосферата в съблекалнята е прекрасна, заедно сме едва от седмица, но се разбираме отлично. Очакваме силните моменти с нетърпение. Наясно сме, че в това първенство има спадове и трудности, но точно те ще ни направят по-силни“, обобщи Маршанд.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google