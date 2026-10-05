Ню Йорк Рейнджърс надделя над Юта Мамът за трета поредна победа

Ню Йорк Рейнджърс постигна трети последователен успех в рамките на едва четири дни, след като надигра Юта Мамът с 4:2 в емблематичната зала „Медисън Скуеър Гардън“. Вратарят на домакините Игор Шестьоркин отново блесна, записвайки 28 спасявания и асистенция, с което регистрира точки в поредни свои стартове.

Шестьоркин, който в четвъртък отбеляза първия си гол в НХЛ при разгрома с 5:1 над Тампа Бей Лайтнинг, този път помогна на Ели Толванен за попадението на празна врата в заключителната третина. Руският страж първоначално опита отново да стреля директно към противниковата мрежа, но Михаил Сергачов успя да спре шайбата, преди вратарят да комбинира с Уил Кайли, от чието подаване Толванен оформи крайния резултат.

„Беше доста забавно, когато феновете викаха „Стреляй!“ още в първата третина, виждайки противниковия вратар на вратата. При гола на празна мрежа той взе отлично решение да не форсира директен изстрел, а да пусне шайбата напред. Игор е невероятно умен състезател – прави спасявания, но може да помогне и в нападение“, коментира нападателят на домакините Уил Кайли.

Шестьоркин е първият страж с точки в поредни мачове, откакто Конър Инграм направи това с екипа на Мамът между 6 и 9 февруари 2025 г. Единствените вратари в цялата история на НХЛ с точки в три последователни срещи остават Хенрик Лундквист (през сезон 2010/11), Ед Белфур (сезон 2001/02) и Том Барасо (през сезони 1984/85 и 1988/89).

IGOR SHESTERKIN GETS THE ASSIST AND IS NOW ROCKING A 2-GAME POINT STREAK AS A GOALIE 😱🔥 https://t.co/CBFKf261Ga — Gino Hard (@GinoHard_) October 5, 2026

В третия период Гейб Перо и Джей Ти Милър се разписаха, за да дадат преднина от два гола на нюйоркчани, а Владислав Гавриков завърши срещата с гол и асистенция. С този триумф Рейнджърс (баланс 3-1-0) спечелиха първите си два домакински мача през кампанията – коренна промяна спрямо миналия сезон, когато отборът инкасира седем поредни загуби у дома в началото и стигна до втората си домакинска победа чак в края на ноември.

WOWZA 🤩 Gabe Perreault gives the @NYRangers the lead! https://t.co/QNslu0P05q — NHL (@NHL) October 5, 2026

За състава на Юта (2-1-0), който изигра втория си двубой в рамките на два дни след успеха в Кълъмбъс, точни бяха Ник Шмалц и Андрю Пийк, а стражът Карел Веймелка се отчете с 18 отразени удара.

Right place, right time for J.T. Miller 🚨 (via SEB) https://t.co/ZwaYnYjIgV — TSN (@TSN_Sports) October 5, 2026

„През първите две третини вероятно имахме двойно повече голови шансове, което е чудесно. Но мачът се играе в три периода и смятам, че чисто психически не издържахме в третия. Загубихме търпение и прибързахме. В отбора има огромно желание и борбеност, но когато не ги насочиш правилно, играта се отваря и съперникът се възползва“, заяви старши треньорът на Юта Андре Турини.

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