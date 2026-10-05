Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Тити Папазов говори за първи път пред медиите като президент на Българска федерация по баскетбол
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

Премиър лийг отбелязва сериозен растеж на гледаемостта в САЩ

  • 5 окт 2026 | 16:50
  • 201
  • 0
Премиър лийг отбелязва сериозен растеж на гледаемостта в САЩ

Премиър лийг отбелязва растеж на гледаемостта от 20% сред младите хора на възраст между 18 и 34 години в Съединените американски щати до момента през сезона, съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на данни на "Нилсен Спортс". Американските NBC и USA Network са привлекли средно по половин милион зрители за мачовете от Висшата лига през настоящата кампания, което представлява ръст от 3%.

"Световното първенство се оказа мощен катализатор, разширявайки присъствието на Висшата лига в САЩ сред много по-широк демографски кръг. Нашите данни показват, че интересът към футбола не само достига рекордни нива, но и бързо се разраства сред по-младата и по-разнообразна аудитория, като същевременно се пренася и към големите местни и международни първенства", заяви Джон Стайнер, глобален генерален мениджър на "Нилсен Спортс".

Малко над милион американци са наблюдавали домакинската загуба на Тотнъм срещу Нюкасъл с 0:2 на 29 август, което е най-гледаният двубой от Висшата лига сред аудиторията в страната. "Шпорите" са били въвлечени в три от шестте най-гледани мача от английския елит в САЩ, тъй като поражението с 0:3 от Брентфорд и равенството 0:0 срещу Евертън също са в списъка.

Американското първенство Мейджър Лийг Сокър също се възползва от нарастващата популярност на футбола покрай Световното първенство, като там интересът се е покачил с 23% сред тези на възраст между 16 и 34 години. От друга страна интересът към Световното първенство достигна пиково ниво от 87 милиона фенове през юли, като представителите на женския пол са съставлявали 44% от общата фенска база.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Саудитска Арабия се отказва от футуристичния стадион на 350 метра височина

Саудитска Арабия се отказва от футуристичния стадион на 350 метра височина

  • 5 окт 2026 | 15:26
  • 782
  • 0
Халф на Марсилия е основната трансферна цел на Ювентус за зимата

Халф на Марсилия е основната трансферна цел на Ювентус за зимата

  • 5 окт 2026 | 15:22
  • 720
  • 0
Нападател на Португалия: Тези три мача са източник на гордост за мен

Нападател на Португалия: Тези три мача са източник на гордост за мен

  • 5 окт 2026 | 15:06
  • 1268
  • 2
Тухел отрече да е поставял под риск здравето на играчите и отхвърли възможността за нова гръмка победа

Тухел отрече да е поставял под риск здравето на играчите и отхвърли възможността за нова гръмка победа

  • 5 окт 2026 | 14:47
  • 1274
  • 0
Снимка от колата с двама от Реал Мадрид разпали дискусии

Снимка от колата с двама от Реал Мадрид разпали дискусии

  • 5 окт 2026 | 14:43
  • 1367
  • 1
Хойлунд обясни сбутването с Жезуш и сподели желанието си за Роналдо

Хойлунд обясни сбутването с Жезуш и сподели желанието си за Роналдо

  • 5 окт 2026 | 14:35
  • 912
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

  • 5 окт 2026 | 15:15
  • 22690
  • 73
Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

  • 5 окт 2026 | 15:45
  • 23217
  • 101
Рибарски и Емил Ценов говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

Рибарски и Емил Ценов говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

  • 5 окт 2026 | 17:15
  • 495
  • 2
Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

  • 5 окт 2026 | 14:50
  • 14690
  • 45
Ето какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък

Ето какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък

  • 5 окт 2026 | 15:21
  • 10353
  • 16
Потвърдено: ЦСКА посреща Монако на стадион "Васил Левски"

Потвърдено: ЦСКА посреща Монако на стадион "Васил Левски"

  • 5 окт 2026 | 16:07
  • 6649
  • 3