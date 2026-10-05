Премиър лийг отбелязва сериозен растеж на гледаемостта в САЩ

Премиър лийг отбелязва растеж на гледаемостта от 20% сред младите хора на възраст между 18 и 34 години в Съединените американски щати до момента през сезона, съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на данни на "Нилсен Спортс". Американските NBC и USA Network са привлекли средно по половин милион зрители за мачовете от Висшата лига през настоящата кампания, което представлява ръст от 3%.

"Световното първенство се оказа мощен катализатор, разширявайки присъствието на Висшата лига в САЩ сред много по-широк демографски кръг. Нашите данни показват, че интересът към футбола не само достига рекордни нива, но и бързо се разраства сред по-младата и по-разнообразна аудитория, като същевременно се пренася и към големите местни и международни първенства", заяви Джон Стайнер, глобален генерален мениджър на "Нилсен Спортс".

Малко над милион американци са наблюдавали домакинската загуба на Тотнъм срещу Нюкасъл с 0:2 на 29 август, което е най-гледаният двубой от Висшата лига сред аудиторията в страната. "Шпорите" са били въвлечени в три от шестте най-гледани мача от английския елит в САЩ, тъй като поражението с 0:3 от Брентфорд и равенството 0:0 срещу Евертън също са в списъка.

Американското първенство Мейджър Лийг Сокър също се възползва от нарастващата популярност на футбола покрай Световното първенство, като там интересът се е покачил с 23% сред тези на възраст между 16 и 34 години. От друга страна интересът към Световното първенство достигна пиково ниво от 87 милиона фенове през юли, като представителите на женския пол са съставлявали 44% от общата фенска база.

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