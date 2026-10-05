Фернандо Алонсо: Бях по-бърз от Ферари в началото

Фернандо Алонсо постигна най-силното класиране за отбора на Астън Мартин от началото на сезон 2026 във Формула 1, финиширайки на осмото място в надпреварата за Гран При на Бахрейн, която се проведе в Малайзия.
Болидът AMR26, дело на Ейдриън Нюи и задвижван от агрегат на Хонда, показа значително по-добра конкурентоспособност на пистата „Сепанг“ след разочароващите предишни стартове. Както Алонсо, така и съотборникът му Ланс Строл намериха място във втората фаза на квалификацията, осигурявайки си съответно 12-а и 14-а стартова позиция.
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Първоначалното решение надпреварата да бъде започната със сухи гуми не даде незабавен резултат, но появата на колата за сигурност върна испанеца в играта. Той бързо се справи със Серхио Перес и Алекс Албон, като благодарение и на влизането в бокса на Габриел Бортолето напредна от 17-о до 14-о място. Двукратният световен шампион запази силното темпо и след втория си пит-стоп, изпреварвайки на пистата Строл, Естебан Окон и Арвид Линдблад, за да се изкачи заслужено в челната десетка, макар и на 17 секунди зад осмия Норис.
Мерцедес косвено улесни задачата на Алонсо за спечелването на още две позиции. Джордж Ръсел отпадна заради механичен дефект, а Ландо Норис допусна зад колата за сигурност, след като бе изненадан от рязкото забавяне на колоната заради повредата на Ръсел.
„Бяхме дори по-бързи от състезателите на Ферари. Изпреварих Хамилтън и започнах да трупам аванс пред него, като в този момент си казах, че нещата се развиват отлично“, заяви Алонсо пред Sky Sports F1 по повод изпреварването си срещу пилота на Ферари в четвъртата обиколка, когато и двамата имаха трудности със сликовете.
„В началото бяхме много бавни с гумите за сухо, но благодарение на колата за сигурност разликите се заличиха и състезанието започна отначало. Радвам се за отбора. Нямаме много уикенди, в които разполагаме с шанс за точки, затова в такива моменти грешките са забранени. Свършихме си работата безупречно днес.“
Пред испанските медии ветеранът призна, че очакванията му са били още по-високи: „Ако трябва да бъда честен, се надявах на малко по-силно състезателно темпо. Движехме се стабилно, но автомобилът страдаше от сериозно презавиване. Направихме корекция в ъгъла на предното крило, но тя не реши напълно проблема. Доволен съм от точките, но ни чака още доста работа.“
Във финалните обиколки Алонсо трябваше да приложи целия си опит, за да удържи настигащия го Норис.
„Когато влезеш в директен двубой, както стана между Ландо и Нико [Хюлкенберг], батерията се изтощава бързо. След това му трябваха две обиколки, за да я зареди напълно. През това време аз разполагах с максимален заряд и го използвах на правите. Това са фактори, които могат да ти помогнат или навредят в зависимост от това как четеш състезанието“, разясни пилотът на Астън Мартин.
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages