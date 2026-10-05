Фернандо Алонсо: Бях по-бърз от Ферари в началото

Фернандо Алонсо постигна най-силното класиране за отбора на Астън Мартин от началото на сезон 2026 във Формула 1, финиширайки на осмото място в надпреварата за Гран При на Бахрейн, която се проведе в Малайзия.

Fernando P8. Masterful. 😮‍💨 #BahrainGP https://t.co/wmWuAFNxNN — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 4, 2026

Болидът AMR26, дело на Ейдриън Нюи и задвижван от агрегат на Хонда, показа значително по-добра конкурентоспособност на пистата „Сепанг“ след разочароващите предишни стартове. Както Алонсо, така и съотборникът му Ланс Строл намериха място във втората фаза на квалификацията, осигурявайки си съответно 12-а и 14-а стартова позиция.

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Първоначалното решение надпреварата да бъде започната със сухи гуми не даде незабавен резултат, но появата на колата за сигурност върна испанеца в играта. Той бързо се справи със Серхио Перес и Алекс Албон, като благодарение и на влизането в бокса на Габриел Бортолето напредна от 17-о до 14-о място. Двукратният световен шампион запази силното темпо и след втория си пит-стоп, изпреварвайки на пистата Строл, Естебан Окон и Арвид Линдблад, за да се изкачи заслужено в челната десетка, макар и на 17 секунди зад осмия Норис.

Мерцедес косвено улесни задачата на Алонсо за спечелването на още две позиции. Джордж Ръсел отпадна заради механичен дефект, а Ландо Норис допусна зад колата за сигурност, след като бе изненадан от рязкото забавяне на колоната заради повредата на Ръсел.

„Бяхме дори по-бързи от състезателите на Ферари. Изпреварих Хамилтън и започнах да трупам аванс пред него, като в този момент си казах, че нещата се развиват отлично“, заяви Алонсо пред Sky Sports F1 по повод изпреварването си срещу пилота на Ферари в четвъртата обиколка, когато и двамата имаха трудности със сликовете.



„В началото бяхме много бавни с гумите за сухо, но благодарение на колата за сигурност разликите се заличиха и състезанието започна отначало. Радвам се за отбора. Нямаме много уикенди, в които разполагаме с шанс за точки, затова в такива моменти грешките са забранени. Свършихме си работата безупречно днес.“



Пред испанските медии ветеранът призна, че очакванията му са били още по-високи: „Ако трябва да бъда честен, се надявах на малко по-силно състезателно темпо. Движехме се стабилно, но автомобилът страдаше от сериозно презавиване. Направихме корекция в ъгъла на предното крило, но тя не реши напълно проблема. Доволен съм от точките, но ни чака още доста работа.“

Our best result as a team so far this season. #BahrainGP https://t.co/sQixsa6BBr — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 4, 2026

Във финалните обиколки Алонсо трябваше да приложи целия си опит, за да удържи настигащия го Норис.

„Когато влезеш в директен двубой, както стана между Ландо и Нико [Хюлкенберг], батерията се изтощава бързо. След това му трябваха две обиколки, за да я зареди напълно. През това време аз разполагах с максимален заряд и го използвах на правите. Това са фактори, които могат да ти помогнат или навредят в зависимост от това как четеш състезанието“, разясни пилотът на Астън Мартин.

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Снимки: Gettyimages