Ланс Строл най-накрая покри цяла състезателна дистанция през 2026 година

Ланс Строл имаше нужда от цели 16 опита, за да покрие цяла състезателна дистанция във Формула 1 през 2026 година, но канадецът най-накрая успя да постигне това.
Той го стори в провелата се в Малайзия Гран При на Бахрейн. Пилотът на Астън Мартин завъртя всички 55 обиколки на състезанието на „Сепанг“, което беше скъсено с един тур заради допълнителната загряваща обиколка в началото. Така за първи път от началото на сезона той направи всички обиколки в една надпревара.
Освен че Строл за първи път от началото на сезона покри цяла състезателна дистанция, той сложи край и на серията си от поредни отпадания. Канадецът не беше видял карирания флаг в последните четири състезания в Нидерландия, Италия, Испания и Азербайджан, като последният му финиш беше в Унгария преди лятната пауза, където той завърши с обиколка изоставане.
Канадецът обаче не успя да вземе първата си точка за сезона, тъй като финишира 12-ти на „Сепанг“. В същото време съотборникът му Фернандо Алонсо влезе за трети път от началото на годината в точките, след като се класира осми. Това беше и най-добрия резултат за Астън Мартин изобщо от началото на годината.
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Снимки: Gettyimages