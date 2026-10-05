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БОК отговори на Станка Златева

  • 5 окт 2026 | 15:41
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БОК отговори на Станка Златева

Българският олимпийски комитет (БОК) прати до медиите отговор на твърдението на председателя на БФ Борба Станка Златева, че не е била допусната до участие в Общо събрание на БОК. Вижте цялото писмо от БОК до медиите без редакторска намеса:

"По повод изявлението на г-жа Станка Златева от днес, 5 октомври 2026,легитимното ръководство на БОК напомня следните факти:

1. Твърденията в жалбата на г-жа Станка Златева, че е бяла спряна от участие в Общото събрание на БОК на 19 март 2025 г. като председател на Българската федерация по борба, не отговорят на истината. Напомняме, че решението за участие се взима от Мандатната комисия, в която мнозинство към онзи момент имаше старото ръководство. Мандатната комисия е взела предвид единствено информацията от Агенцията по вписванията. Прилагаме и снимка от регистъра, в който става ясно, че г-жа Златева е вписана като председател на 20 март 2025 г. или ден след провеждане на Общото събрание на БОК.

2. По отношение на оттеглянето на исковата молба Станка Златева е упълномощила лично и изрично адв. Николай Димитров от САК, да представлява Сдружение БФБ по ТД 697/2025 по описа на СГС, като му е предоставила и правото да се отказва от исканията на ищцовото сдружение.

На 28 април 2026 г. адв. Димитров е подал до СГС по електронен път молба за отказ от исковата молба, подписана с неговия електронен подпис. Въз основа на подадената молба и представеното пълномощно Софийският градски съд с определение от 30 април 2026 г. е прекратил производството по делото."

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