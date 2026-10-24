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Liquid на Георги "Jorko" Митев с обрат срещу MOUZ на старта на PGL Букурещ

  • 24 окт 2026 | 16:37
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Liquid на Георги "Jorko" Митев с обрат срещу MOUZ на старта на PGL Букурещ

Отборът на Liquid, част от който е българинът Георги "Jorko" Митев, започна участието си на PGL Masters в Букурещ с победа над MOUZ с 2:1 (13-16, 16-12, 13-11).

Liquid започна участието си на PGL Masters Bucharest 2026 с победа над MOUZ с 2:1. Северноамериканският състав загуби Ancient с 12:16, но изравни резултата след 16:11 на Inferno, а на решаващата Mirage се наложи с 13:11. Така Liquid влезе в потока на отборите с баланс 1:0, докато MOUZ ще продължи при 0:1. Един от ключовите моменти дойде на Ancient, когато Кийт „NAF“ Маркович направи clutch срещу петима противници и прати картата в продължения, макар че Liquid впоследствие отстъпи. NAF завърши серията с рейтинг 1.12, най-висок сред играчите на своя тим. На Mirage Георги „Jorko“ Митев също имаше важен принос с 21 убийства и 91.5 ADR в решаващите моменти. Българинът приключи целия двубой с 54 убийства и 48 смърти, а Liquid затвори серията след пет поредни спечелени рунда при изоставане с 7:10.

"Кончетата" загубиха на Ancient, но изравниха резултатана Inferno, а на решаващата Mirage се наложиха с 13-11. Така Liquid влезе в потока на отборите с баланс от една победа.

Един от ключовите моменти дойде на Ancient, когато Кийт "NAF" Маркович направи "clutch" срещу петима противници и прати картата в продължения, макар че Liquid впоследствие отстъпи.

На Mirage Митев също имаше важен принос с 21 елиминации и 91.5 ADR в решаващите моменти. Българинът приключи целия двубой с 54 фрага.

Снимка: HLTV

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