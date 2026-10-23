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MIBR позволи на играчите си да търсят нови отбори

  • 23 окт 2026 | 22:05
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MIBR позволи на играчите си да търсят нови отбори

Отборът на MIBR преосмисля състава си по VALORANT за сезон 2027 и позволи на играчите да проучат възможности в други отбори. Сред имената в състава са звездите Ерик "aspas" Сантос и Закари "zekken" Патрон.

Решението идва след разочароващия настоящ сезон, в който MIBR не успя да се класира за международен турнир. Промените са свързани и с новия формат на VCT през 2027 г., когато партньорските отбори ще получават директно място само в Kickoff, а след това ще трябва да се борят за продължаване в надпреварата.

Снимка: MIBR

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