MIBR позволи на играчите си да търсят нови отбори

Отборът на MIBR преосмисля състава си по VALORANT за сезон 2027 и позволи на играчите да проучат възможности в други отбори. Сред имената в състава са звездите Ерик "aspas" Сантос и Закари "zekken" Патрон.

COMUNICADO OFICIAL DO MIBR — VALORANT 2027 Após conversas com os representantes dos jogadores e considerando as mudanças na estrutura competitiva para 2027, incluindo a mudança de região e os desafios associados a ela, o MIBR decidiu reavaliar seu elenco de VALORANT para a próxima temporada. Como parte deste processo, os jogadores serão movidos para o banco e estão abertos a propostas. Todas as obrigações contratuais existentes permanecem em vigor, e quaisquer possíveis transferências serão negociadas diretamente com o MIBR. Agradecemos a dedicação e as contribuições dos jogadores para a organização e continuamos comprometidos em lidar com essa transição de forma profissional e respeitosa. 🇺🇸 MIBR OFFICIAL STATEMENT — VALORANT 2027 Following discussions with the players’ representatives and considering the significant changes to the competitive structure for 2027, including the regional transition and the challenges associated with it, MIBR has decided to reassess its Valorant roster for the upcoming season. As part of this process, the players will be moved to the inactive roster and made available for transfer negotiations. All existing contractual obligations remain in effect, and any potential transfers will be negotiated directly with MIBR. We appreciate the players’ dedication and contributions to the organization and remain committed to handling this transition professionally and respectfully. — MADE IN BRAZIL. (@MIBR) October 23, 2026

Решението идва след разочароващия настоящ сезон, в който MIBR не успя да се класира за международен турнир. Промените са свързани и с новия формат на VCT през 2027 г., когато партньорските отбори ще получават директно място само в Kickoff, а след това ще трябва да се борят за продължаване в надпреварата.

Снимка: MIBR

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