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Acend продължава победния си ход в CCT EU 11

  • 24 окт 2026 | 16:16
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Acend продължава победния си ход в CCT EU 11

Acend записа втора поредна победа в плейофите на CCT EU Series 11. Българският отбор се наложи над FORZE Reload с 2:0 (13-6, 13-4) в четвъртфиналите на турнира по CS 2.

Димитър "Skrimo" Янулов и Георги "SHiPZ" Григоров бяха сред най-силните играчи на сървъра. Skrimo завърши с 37 елиминации при рейтинг 2.13, докато SHiPZ записа 40 фрага и с рейтинг 1.72.

След успеха Acend си гарантира място в полуфиналите, където ще срещне победителя от двубоя между INOX Division и BRUTE. Тимът привлече SHiPZ и Славен „AwaykeN“ Любенов преди по-малко от седмица.

Снимка: Acend

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