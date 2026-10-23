SK Gaming изгражда новия си състав около SlowQ

SK Gaming подготвя сериозни промени в състава си по League of Legends, като според Sheep Esports Сео "SlowQ" Йе-бит ще остане основна фигура в отбора. Договорите на Wunder, Skeanz, Jopa и Mikyx изтичат през ноември, а подновяването им засега не е потвърдено.
През 2026 г. SK не успя да се класира за плейофите на пролетния сплит и завърши предпоследен в LEC Versus. SlowQ се присъедини към основния състав през юли, след като преди това спечели TCL, LFL и EMEA Masters Summer 2025 с Karmine Corp.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google