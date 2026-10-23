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Sashi освободи TjP и Hatz, собственикът обвини Valve в двоен стандарт

  • 23 окт 2026 | 21:18
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Sashi освободи TjP и Hatz, собственикът обвини Valve в двоен стандарт

Отборът на Sashi се раздели с австралийците Тинан "TjP" Пъртъл и Джордан "Hatz" Бажик, които се присъединиха към тима в началото на октомври с цел да увеличат шансовете му за класиране за Мейджъра в Сингапур.

Плановете на организацията обаче бяха усложнени от новите правила на Valve за смяна на регион, които въведоха тримесечно изчакване преди да се придобие правото за участие на най-елитния турнир.

Нилсен, от своя страна, пък твърди, че компанията не е отговорила на последните му запитвания, докато казусът на BC.Game е бил разрешен само за ден. Според него това е несправедливо отношение.

Плановете на организацията бяха усложнени от новите правила на Valve за смяна на регион, които въведоха тримесечно изчакване.

Така понастоящем Sashi разполага само с двама активни играчи - Антон "Anlelele" Хуин и Размус "Zyphon" Нордфос.

Снимка: HLTV

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