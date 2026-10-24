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Съотборник на Георги "Jorko" Митев след победата над MOUZ: Трябва да превърнем това ниво в минимум

  • 24 окт 2026 | 22:41
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Съотборник на Георги "Jorko" Митев след победата над MOUZ: Трябва да превърнем това ниво в минимум

Съотборникът на българския талант Георги "Jorko" Митев - Джонатан "EliGE" Яблоновски, изрази задоволство от успеха на Liquid над MOUZ на старта на PGL Masters в Букурещ. Победата дойде след разочароващо представяне на тима в Сърбия, където той отпадна от 1win Private Club без спечелена карта.

Liquid на Георги "Jorko" Митев с обрат срещу MOUZ на старта на PGL Букурещ
Liquid на Георги "Jorko" Митев с обрат срещу MOUZ на старта на PGL Букурещ

Според американския състезател именно тези загуби са помогнали на отбора да осъзнае слабостите си и да се подготви по-добре за следващото предизвикателство.

Той призна, че Liquid все още страда от непостоянство и трябва да изгради по-добър синхрон между играчите, като подчерта, че нивото, показано днес, трябва да бъде минимум за "кончетата". EliGE определи предстоящите турнири като изключително важни за бъдещето на Liquid, тъй като резултатите ще повлияят на точките и поканите за следващи състезания.

След надпреварата в Букурещ тимът ще участва в турнир в Пекин, а след това му предстои и Мейджъра в Сингапур.

Снимка: HLTV

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