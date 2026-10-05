Еди Хърн ще се срещне с Дейна Уайт преди битката Ей Джей - Фюри

Промоутърът Еди Хърн потвърди, че ще проведе среща с представители на „Зуфа Боксинг“, включително и със самия Дейна Уайт, тази сряда в Лос Анджелис.

Разговорите идват след месеци на публични твърдения от страна на Уайт, че именно той ще промотира дългоочаквания дуел между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа, насрочен за 11 декември. Шефът на бойните спортове настоява, че движи събитието от името на саудитския финансист Турки Алалших. От своя страна Хърн, който представлява Джошуа, категорично заявява, че специална клауза в договора на боксьора забранява каквото и да е участие на Уайт в организацията.

По-рано тази седмица американските медии съобщиха, че според официалните документи на Британския борд за контрол на бокса като организатори на мача фигурират единствено „Мачруум Боксинг“, „Куинсбъри Промоушънс“ и „Села“. Имената на „Зуфа“ и Уайт отсъстват от регистрите.

Въпреки че не присъства на първата пресконференция за двубоя, Уайт отново заяви позициите си, обявявайки, че участва както в промотирането, така и в телевизионната продукция на събитието.

„Ако трябва да бъда честен, мисля, че той напълно се е объркал“, коментира Хърн. „Той обяви, че те правят телевизионната продукция, което по договор отново е забранено. Говорих със „Села“ и ги попитах дали са видели изявленията му. Те ми отговориха, че това е абсолютна неистина и че съм напълно прав – той няма право да прави това по силата на договора.“

„Трябва дори да му отдам дължимото за наглостта и за това, че не се отказва, макар ситуацията да не е в негова полза. От „Зуфа“ искат да се видим в Лос Анджелис и най-вероятно ще отида“, добави промоутърът.

Хърн очакваше и самият Уайт да присъства на срещата, макар че босът на бойните спортове отрече подобно намерение по време на последната си пресконференция за Претендентските серии.

Относно целта на предстоящите преговори Хърн поясни:

„Срещата може да послужи за изчистване на отношенията. Без да звуча високомерно, те няма как да участват в този мач, освен ако аз и Антъни не им позволим. Те очевидно много искат да бъдат част от него, Турки Алалших също иска участието им, както и „Нетфликс“. Разбирам го, това е отлично за рекламата. Не съм против, но искам да знам каква е ползата за нас. Щом изясним това, ще вземем решение.“

Хърн допълни, че не държи на извинение от страна на Уайт за публичните му коментари през последните седмици.

„Той не е казал нищо лично обидно към мен, така че не очаквам извинения. В момента те са в пълен шах, но нямам намерение да водя тази битка през следващите десет седмици. Просто защитавам законовата ни позиция. Ако наистина искат да се включат, нека седнем и да преговаряме“, заяви Хърн.

Въпреки размяната на реплики промоутърът остава оптимист за изхода от срещата: „Вярвам, че можем да стигнем до някакво разбирателство. Те трябваше да излязат на пресконференция и да признаят, че са наясно с договорните условия, че правят крачка назад и че ще се срещнат с „Мачруум“, мен и Турки Алалших, за да намерим общ път напред. Това беше правилният подход, но той не го направи.“

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