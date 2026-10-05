Защо колата за сигурност остана толкова дълго на пистата в края на Гран При на Бахрейн

Заключителната фаза на вчерашната Гран При на Бахрейн, която се проведе в Малайзия, беше белязана от един доста продължителен период, в който състезанието беше неутрализирано с кола за сигурност.

Неутрализацията се наложи в средата на 43-ия тур, след като Алекс Албон отби встрани от пистата на изхода от втория завой с повреда в скоростната кутия на неговия болид. Тайландецът спря на метри от отвор в предпазната мантинела и се очакваше маршалите да нямат проблеми с изместването на неговата кола, затова първоначално беше обявена само виртуална кола за сигурност.

Onboard with Hamilton and he chases Hadjar Albon at the side of shot has pulled up bringing out the Virtual Safety Car 👀 #F1 #BahrainGP | LAP 44/55 https://t.co/E3LhuOkLU1 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

След над две обиколки, в които пилотите се движеха с ниско темпо, на пистата се появи и истинската кола за сигурност, защото маршалите имаха нужда от тежка техника, която да навлезе отвъд предпазната мантинела. Използването на тежката техника се наложи, защото колата на Албон беше останала с активирана предавка и дори аварийният бутон не можа да я освободи.

And now we have a full Safety Car ⚠️ Albon's car is stuck in gear and the marshals need a recovery vehicle to lift the Williams behind the barriers #F1 #BahrainGP | LAP 46/55 https://t.co/66sPAth6su — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Появата на колата за сигурност активира няколко протокола, включително този за пропускането на затворените с обиколка коли, като в случая това бяха Карлос Сайнц, Габриел Бортолето и Серхио Перес. Процедурата по тяхното пропускане започна в края на 47-ия тур, като Сайнц и Бортолето веднага изпревариха лидерите и колата за сигурност, но Перес все още беше на половин обиколка зад колоната. Мексиканецът имаше нужда от цял тур, за да я настигне, като той изпревари колата за сигурност в началото на 49-та обиколка.

The @MercedesAMG Safety Car is still on track Here's how they're lined up behind 👇 #F1 #BahrainGP | LAP 48/55 https://t.co/9qbCf1ACLD — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Според правилата състезанието трябваше да бъде подновено в края на следващия тур, но в неговото начало Джордж Ръсел спря в края на старт-финалната права и също напусна състезанието. Заради нуждата болидът на Ръсел също да бъде преместен в безопасна позиция, състезанието не беше подновено в края на 50-та обиколка, а колата за сигурност направи още един тур преди да се прибере в бокса в края на 51-та от 55 обиколки.

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Така отпадането на Албон, чийто автомобил беше в наглед лесна за отстраняване позиция, доведе до серия от събития, която наложи обща неутрализация от близо осем обиколки, в които пилотите се движеха с ниска скорост.

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Снимки: Imago