Защо колата за сигурност остана толкова дълго на пистата в края на Гран При на Бахрейн

Заключителната фаза на вчерашната Гран При на Бахрейн, която се проведе в Малайзия, беше белязана от един доста продължителен период, в който състезанието беше неутрализирано с кола за сигурност.
Неутрализацията се наложи в средата на 43-ия тур, след като Алекс Албон отби встрани от пистата на изхода от втория завой с повреда в скоростната кутия на неговия болид. Тайландецът спря на метри от отвор в предпазната мантинела и се очакваше маршалите да нямат проблеми с изместването на неговата кола, затова първоначално беше обявена само виртуална кола за сигурност.
След над две обиколки, в които пилотите се движеха с ниско темпо, на пистата се появи и истинската кола за сигурност, защото маршалите имаха нужда от тежка техника, която да навлезе отвъд предпазната мантинела. Използването на тежката техника се наложи, защото колата на Албон беше останала с активирана предавка и дори аварийният бутон не можа да я освободи.
Появата на колата за сигурност активира няколко протокола, включително този за пропускането на затворените с обиколка коли, като в случая това бяха Карлос Сайнц, Габриел Бортолето и Серхио Перес. Процедурата по тяхното пропускане започна в края на 47-ия тур, като Сайнц и Бортолето веднага изпревариха лидерите и колата за сигурност, но Перес все още беше на половин обиколка зад колоната. Мексиканецът имаше нужда от цял тур, за да я настигне, като той изпревари колата за сигурност в началото на 49-та обиколка.
Според правилата състезанието трябваше да бъде подновено в края на следващия тур, но в неговото начало Джордж Ръсел спря в края на старт-финалната права и също напусна състезанието. Заради нуждата болидът на Ръсел също да бъде преместен в безопасна позиция, състезанието не беше подновено в края на 50-та обиколка, а колата за сигурност направи още един тур преди да се прибере в бокса в края на 51-та от 55 обиколки.
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Така отпадането на Албон, чийто автомобил беше в наглед лесна за отстраняване позиция, доведе до серия от събития, която наложи обща неутрализация от близо осем обиколки, в които пилотите се движеха с ниска скорост.
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Снимки: Imago