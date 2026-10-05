Григор Димитров покори Седмицата на модата в Париж

Най-добрият български тенисист Григор Димитров за пореден път доказа, че се чувства еднакво уверен както на корта, така и под светлините на прожекторите на световната модна сцена. Българинът, който е сред ключовите глобални посланици на френския бранд Lacoste, бе сред най-специалните и коментирани гости на бляскавото ревю на марката по време на Седмицата на модата в Париж

Звездна компания на първия ред

Димитров се нареди до най-големите имена в шоубизнеса и спорта на първия ред на дефилето, представило колекцията Пролет/Лято 2027 на Lacoste. Първата ни ракета привлече обективите на фотографите, позирайки в компанията на холивудската икона Ума Търмън и легендарната си колежка от корта Винъс Уилямс, с която поддържат дългогодишно приятелство. Сред останалите знаменитости на събитието изпъкнаха актьорите Адриан Броуди и Тейлър Захар Перес, както и бившата звезда от НБА Дуейн Уейд.

Grigor Dimitrov @GrigorDimitrov @Venuseswilliams @Lacoste @rolandgarros https://t.co/jeW56oAsUV — griglobal 🇧🇬🎾🇺🇸 (@griglobal1) October 5, 2026

“Беше невъзможно да се концентрирам върху шоуто на Lacoste заради Григор”, коментираха в Инстаграм.

Ревюто: Модерна тенис елегантност и спортно наследство

Колекцията на творческия директор Пелагия Колотоурос пренесе духа на тениса директно на модния подиум. Ревюто предложи перфектен баланс между богатото спортно наследство на основателя Рене Лакост и съвременния градски шик.

Колекцията умело съчетава емблематичните за марката плисирани поли, тенис поло фланелки и класически трикотажни панталони с по-екстравагантни елементи като коприна, мрежеста дантела и метални детайли. Доминираха традиционните за бранда зелени, сини и бели нюанси, символизиращи победата, които контрастираха по модерен начин с по-земни и смели тонове.Акцентът бе поставен върху комфорта на движението и олекотените материи, превръщайки спортното облекло в изискан избор за ежедневието.

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