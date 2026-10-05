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Класиците са втори на Балканите при юношите, свободняците – трети

  • 5 окт 2026 | 09:22
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Класиците са втори на Балканите при юношите, свободняците – трети

Класиците завършиха на второ място при юношите със 169 точки на Балканиадата в Хърватия, като спечелиха 2 титли, 3 сребърни медала и 8 бронзови.  

Шампиони станаха Станислав Иванов (55) след успех над Полат Карадениз (Турция) – 9:0. И Алан Дзабиев (130), победил на финала също турчин – Арда Угур с 8:0.  

Със сребро си тръгнаха Калоян Иванов (60), Стоян Благоев (67) и Радостин Василев (97), а с бронз – Живко Хинков (60), Радостин Минчев и Станислав Кирилов (63), Илия Стойков и Ерик Филипов (72), Валентин Валентинов (87), Антонио Тахов и Михаил Кралев (130).   Начело е отборът на Турция с 210 точки и спечелени 4 титли, 4 сребърни и 2 бронзови медала. Трети е тимът на Сърбия със 105 т. (1-2-1).  

В свободния стил юношите ни са трети на Балканите със 106 т., спечелиха два сребърни медала и бронз.   Балкански вицешампион стана Ник Дойчинов (61), трети на стълбичката се качиха Владислав Сеизов (70) и Салих Каплан (125).   Лидер отново е Турция с 220 т. (6-1-2), втори е тимът на Румъния със 129 т. (2-2-1).

При девойките България имаше само една представителка – Наталия Бояджиева, която спечели сребро в категория до 55 кг.  И в трите възрасти- до 15, до 17 и до 20 г. българските борци се наредиха в топ 3 на Балканите.

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