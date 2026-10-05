Силвия Митева и Елена Витриченко вдъхновиха млади грации в Ел Салвадор

Една от най-успешните български гимнастички от близкото минало Силвия Митева участва в международен лагер за млади състезателки в Ел Салвадор.

Заедно с олимпийската бронзова медалистка Елена Витриченко тя работи с 31 гимнастички от 14 държави върху техническата подготовка, работата с уред и с тяло и съвременните методи в тренировъчния процес.

Лагерът се проведе от 29 септември до 3 октомври и е инициатива на Панамериканския съюз по гимнастика. Участничките бяха от Северна, Централна и Южна Америка, като през следващата година ще бъдат във възрастовата група девойки.

Поканата към Митева е отправена от Марсия Аверсани Лоренсо – председател на Техническия комитет по художествена гимнастика към Панамериканския съюз по гимнастика и вицепрезидент на Техническия комитет по художествена гимнастика към Международната федерация по гимнастика (ФИГ).

Инициативата се организира за пета поредна година, като всяко издание се провежда в различна държава.

Целта е да се повиши техническото ниво на младите гимнастички и да се подпомогне подготовката им за Панамериканските игри и Световното първенство за девойки през 2027 година.

Силвия Митева завърши осма в многобоя на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година, има бронзови медали от световни и европейски първенства и редица отличия от Световната купа и турнирите от веригата Гран при. В момента тя е главен треньор на клуб Сияние, хореограф и съдия.

Елена Витриченко е олимпийска бронзова медалистка от Атланта 1996, световна шампионка в многобоя от 1997 година и европейска шампионка в многобоя от същата година.

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