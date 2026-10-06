Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Северна Ирландия

Северна Ирландия пропусна дузпа, но остава лидер в групата

  • 6 окт 2026 | 00:07
  • 356
  • 0
Северна Ирландия пропусна дузпа, но остава лидер в групата

Северна Ирландия и Грузия направиха нулево равенство в двубой от група B2 в Лигата на нациите. Домакините бяха по-добрият отбор на "Уиндзор Парк" в Белфаст, но пропуснаха много положения, включително и дузпа. От бялата точка се провали Айзък Прайс в 84-тата минута.

Северноирландците са начело в групата с 8 точки, като още нямат получен гол в турнира. Тимът на Майкъл О'Нийл за пореден път показа, че се развива по възходяща линия и може да съжалява, че не взе победата. Грузинците са на дъното в подреждането с 2 точки и без отбелязано попадение, независимо от присъствието в състава на звездата Хвича Кварацхелия.

Патрик Кели имаше добра възможност да се разпише за Северна Ирландия преди почивката, но се забави с удара и защитата на гостите предотврати опасността. Зурико Давиташвили пък можеше да даде преднина на Грузия, но също не прояви хладнокръвие при завършека на атаката.

След почивката над стадиона се изсипа пороен дъжд, а интересните ситуации пред двете врати не бяха никак много. Резервите Киърън Морисън и Джош Мадженис внесоха повече острота в действията на домакините и удар на Руари Макконвил срещна гредата. Преди това Гиорги Мамардашвили отрази опасен изстрел на Мадженис.

В последните десетина минути северноирландците усилиха натиска си. Те получиха дузпа за нарушение на Буду Зивзивадзе срещу Макконвил, но Мамардашвили усети къде ще шутира Прайс и изби.

Равенството не подобри положението на грузинците в групата. Северна Ирландия ще посрещне Украйна в следващия си мач, а съдбата на първото място почти сигурно ще бъде решена в сблъсъка с Унгария на 17 номеври в Будапеща.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Резерви донесоха втора победа на Италия срещу обезкървения състав на Турция

Резерви донесоха втора победа на Италия срещу обезкървения състав на Турция

  • 5 окт 2026 | 23:36
  • 8213
  • 9
Франция изоставаше четвърт час преди края, но смените на Зидан оформиха разгромен обрат срещу Белгия

Франция изоставаше четвърт час преди края, но смените на Зидан оформиха разгромен обрат срещу Белгия

  • 5 окт 2026 | 23:38
  • 11198
  • 19
Победи за фаворитите в Лигата на нациите

Победи за фаворитите в Лигата на нациите

  • 5 окт 2026 | 23:45
  • 13922
  • 5
Жоан Лапорта ще присъства на срещата на собствениците на клубове от Евролигата

Жоан Лапорта ще присъства на срещата на собствениците на клубове от Евролигата

  • 5 окт 2026 | 21:27
  • 992
  • 1
Юноша на Тотнъм стана герой за Кипър в Лига на нациите

Юноша на Тотнъм стана герой за Кипър в Лига на нациите

  • 5 окт 2026 | 21:10
  • 993
  • 0
Модрич: Проблемът не е в загубата, а в начина, по който я допуснахме

Модрич: Проблемът не е в загубата, а в начина, по който я допуснахме

  • 5 окт 2026 | 20:44
  • 1620
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Франция изоставаше четвърт час преди края, но смените на Зидан оформиха разгромен обрат срещу Белгия

Франция изоставаше четвърт час преди края, но смените на Зидан оформиха разгромен обрат срещу Белгия

  • 5 окт 2026 | 23:38
  • 11198
  • 19
Резерви донесоха втора победа на Италия срещу обезкървения състав на Турция

Резерви донесоха втора победа на Италия срещу обезкървения състав на Турция

  • 5 окт 2026 | 23:36
  • 8213
  • 9
Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води до загуба на облик

Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води до загуба на облик

  • 5 окт 2026 | 18:46
  • 14387
  • 86
УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

  • 5 окт 2026 | 18:12
  • 22600
  • 28
Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

  • 5 окт 2026 | 17:00
  • 37459
  • 209
Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

  • 5 окт 2026 | 15:45
  • 34870
  • 178