Северна Ирландия пропусна дузпа, но остава лидер в групата

Северна Ирландия и Грузия направиха нулево равенство в двубой от група B2 в Лигата на нациите. Домакините бяха по-добрият отбор на "Уиндзор Парк" в Белфаст, но пропуснаха много положения, включително и дузпа. От бялата точка се провали Айзък Прайс в 84-тата минута.

Северноирландците са начело в групата с 8 точки, като още нямат получен гол в турнира. Тимът на Майкъл О'Нийл за пореден път показа, че се развива по възходяща линия и може да съжалява, че не взе победата. Грузинците са на дъното в подреждането с 2 точки и без отбелязано попадение, независимо от присъствието в състава на звездата Хвича Кварацхелия.

Патрик Кели имаше добра възможност да се разпише за Северна Ирландия преди почивката, но се забави с удара и защитата на гостите предотврати опасността. Зурико Давиташвили пък можеше да даде преднина на Грузия, но също не прояви хладнокръвие при завършека на атаката.

След почивката над стадиона се изсипа пороен дъжд, а интересните ситуации пред двете врати не бяха никак много. Резервите Киърън Морисън и Джош Мадженис внесоха повече острота в действията на домакините и удар на Руари Макконвил срещна гредата. Преди това Гиорги Мамардашвили отрази опасен изстрел на Мадженис.

В последните десетина минути северноирландците усилиха натиска си. Те получиха дузпа за нарушение на Буду Зивзивадзе срещу Макконвил, но Мамардашвили усети къде ще шутира Прайс и изби.

Равенството не подобри положението на грузинците в групата. Северна Ирландия ще посрещне Украйна в следващия си мач, а съдбата на първото място почти сигурно ще бъде решена в сблъсъка с Унгария на 17 номеври в Будапеща.

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Снимки: Gettyimages