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Нулев хикс между Черна Гора и Армения в Подгорица

  • 6 окт 2026 | 00:23
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Нулев хикс между Черна Гора и Армения в Подгорица

На стадион "Градски" в Подгорица отборът на Черна Гора разочарова препълнените трибуни и се добра само до нулево равенство в срещата от четвъртия кръг на Лигата на нациите срещу тима на Армения.

Така играчите от Западните Балкани пропуснаха изгоден шанс още тази вечер да си гарантират поне участие в плейофите за изкачване в Лига "В" на силния турнир на УЕФА.

На второто място с три точки по-малко от черногорците остана Кипър, който тази вечер удари с 2:1 и закотви на дъното Латвия.

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Въпреки разочарованието балканците донякъде и трябва да са доволни, че взеха поне точка, тъй като в самия край останаха с човек по-малко заради изгонването на Стефан Лончар, който в рамките на само 120 секунди си изкара два жълти картона.

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Това бе последен мач и за двата тима от настоящата пауза за националните отбори, като черногорците през ноември ще имат битки с Латвия (12.11) и Кипър (15.11). Армения ще се изправи срещу същите отбори, като първо домакинства на островитяните, а после гостува на балтийците.

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