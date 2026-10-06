Нулев хикс между Черна Гора и Армения в Подгорица

На стадион "Градски" в Подгорица отборът на Черна Гора разочарова препълнените трибуни и се добра само до нулево равенство в срещата от четвъртия кръг на Лигата на нациите срещу тима на Армения.
Така играчите от Западните Балкани пропуснаха изгоден шанс още тази вечер да си гарантират поне участие в плейофите за изкачване в Лига "В" на силния турнир на УЕФА.
На второто място с три точки по-малко от черногорците остана Кипър, който тази вечер удари с 2:1 и закотви на дъното Латвия.
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Въпреки разочарованието балканците донякъде и трябва да са доволни, че взеха поне точка, тъй като в самия край останаха с човек по-малко заради изгонването на Стефан Лончар, който в рамките на само 120 секунди си изкара два жълти картона.
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Това бе последен мач и за двата тима от настоящата пауза за националните отбори, като черногорците през ноември ще имат битки с Латвия (12.11) и Кипър (15.11). Армения ще се изправи срещу същите отбори, като първо домакинства на островитяните, а после гостува на балтийците.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google