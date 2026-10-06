Нулев хикс между Черна Гора и Армения в Подгорица

На стадион "Градски" в Подгорица отборът на Черна Гора разочарова препълнените трибуни и се добра само до нулево равенство в срещата от четвъртия кръг на Лигата на нациите срещу тима на Армения.

Sjajna atmosfera, Crna Gora koja je imala loptu i napadala, ali nije pronašla put do gola Jermenije. Na kraju 0:0 u Podgorici i 10. bod za našu selekciju koja ima tri više od Kipra i otvoren put ka prvom mjestu! 🇲🇪 https://t.co/lwR9w4NDfH — CGsport.me (@cgsportme) October 5, 2026

Така играчите от Западните Балкани пропуснаха изгоден шанс още тази вечер да си гарантират поне участие в плейофите за изкачване в Лига "В" на силния турнир на УЕФА.

"Neka naša zemlja, našu krv popije"! Poruka navijača sa sjevera uz veliku zastavu Crne Gore pred duel sa Jermenijom! Spektakularna atmosfera nakon tako puno vremena! 🇲🇪 https://t.co/YM9ojbPA5S — CGsport.me (@cgsportme) October 5, 2026

На второто място с три точки по-малко от черногорците остана Кипър, който тази вечер удари с 2:1 и закотви на дъното Латвия.

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Въпреки разочарованието балканците донякъде и трябва да са доволни, че взеха поне точка, тъй като в самия край останаха с човек по-малко заради изгонването на Стефан Лончар, който в рамките на само 120 секунди си изкара два жълти картона.

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Това бе последен мач и за двата тима от настоящата пауза за националните отбори, като черногорците през ноември ще имат битки с Латвия (12.11) и Кипър (15.11). Армения ще се изправи срещу същите отбори, като първо домакинства на островитяните, а после гостува на балтийците.

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