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Босна тресна Полша и остана без загуба в Лигата на нациите

  • 6 окт 2026 | 00:08
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Босна тресна Полша и остана без загуба в Лигата на нациите

Босна и Херцеговина продължи с впечатляващото си представяне в Лигата на нациите и се наложи с минималното 1:0 при домакинството на Полша от четвъртия кръг на груповата фаза.

По този начин балканците се установиха на второто място в група 4 на Лига "В" с 8 точки. Те имат две по-малко от лидера Швеция, а днешният им съперник е трети с четири пункта по-малко.

Румъния пък е на последното място без никакъв актив, след като тази вечер падна с 0:1 от скандинавците.

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След нулево първо полувреме съперниците създадоха вълнуващи моменти веднага след почивката и в 48-ата минута Харис Табакович вкара гол за домакините, но той не бе зачетен след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.

Победи за фаворитите в Лигата на нациите
Победи за фаворитите в Лигата на нациите

Тя се намеси още веднъж около четвърт час преди края на редовното време, когато босненците имаха претенции за дузпа, но видеоасистент-реферът отново отказа да се произнесе в тяхна полза.

Така се стигна до заключителните минути на двубоя, когато в крайна сметка бе отсъден 11-метров наказателен удар в полза на домакините, които заслужено предвид създадените положения стигнаха до попадение. Иван Башич застана зад топката и откри резултата в 86-ата минута, като той не се промени до края.

Така мечтите за Босна и Херцеговина продължават да са много големи и след края на историческия Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико това лято. Сега те имат шанса дори да се изкачат в елитната дивизия на Лигата на нациите и биха могли да го сторят чрез директна промоция, ако в заключителните битки от груповата фаза през ноември се преборят за първото място. Тогава те първо гостуват на Швеция (14.11) в пряк сблъсък за върха, а в последния кръг приемат Румъния (17.11) в люто балканско дерби.

Поляците от своя страна ще гостуват първо на Румъния (14.11), а на финала на груповата фаза ще приемат Полша.

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