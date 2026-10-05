Василев и Моленда спечелиха финала на веригата по тенис "17+"

Ваньо Василев и Владислав Моленда спечелиха финала на двойки на тенис веригата „17+”, която се провежда за 12-а поредна година.

Мачовете на СК "Дема" бяха изключително оспорвани, а Василев и Моленда триумфираха в състезанието, въпреки че загубиха първия си мач в групите.

Всички състезатели изиграха най-малко два мача, а финалистите дори по шест.

Благодарение на партньорите от „Макс Динамикс” и „Допелхерц”, които осигуриха възстановяващи продукти за участниците, тежката програма беше приета с удоволствие и красив тенис.

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