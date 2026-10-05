Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Василев и Моленда спечелиха финала на веригата по тенис "17+"

  • 5 окт 2026 | 01:39
  • 128
  • 0
Василев и Моленда спечелиха финала на веригата по тенис "17+"

Ваньо Василев и Владислав Моленда спечелиха финала на двойки на тенис веригата „17+”, която се провежда за 12-а поредна година.

Мачовете на СК "Дема" бяха изключително оспорвани, а Василев и Моленда триумфираха в състезанието, въпреки че загубиха първия си мач в групите.

Всички състезатели изиграха най-малко два мача, а финалистите дори по шест.

Благодарение на партньорите от „Макс Динамикс” и „Допелхерц”, които осигуриха възстановяващи продукти за участниците, тежката програма беше приета с удоволствие и красив тенис.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Пет българки започнаха с победи в квалификациите на турнира W50 в Бургас

Пет българки започнаха с победи в квалификациите на турнира W50 в Бургас

  • 4 окт 2026 | 20:48
  • 808
  • 0
Ето от какво се нуждае Джокович за експресно завръщане в топ 10

Ето от какво се нуждае Джокович за експресно завръщане в топ 10

  • 4 окт 2026 | 19:15
  • 1268
  • 1
Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите в Испания

Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите в Испания

  • 4 окт 2026 | 19:14
  • 624
  • 0
Мая Мичева загуби финала на турнир в Барселона

Мая Мичева загуби финала на турнир в Барселона

  • 4 окт 2026 | 17:59
  • 570
  • 0
Румънка спечели титлата на сингъл на турнира по тенис W15 във Варна

Румънка спечели титлата на сингъл на турнира по тенис W15 във Варна

  • 4 окт 2026 | 17:35
  • 476
  • 0
Янаки Милев стартира с победа в квалификациите в Палермо

Янаки Милев стартира с победа в квалификациите в Палермо

  • 4 окт 2026 | 17:14
  • 643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите

Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите

  • 4 окт 2026 | 21:45
  • 10483
  • 94
Германия отново се препъна срещу Гърция

Германия отново се препъна срещу Гърция

  • 4 окт 2026 | 23:38
  • 13429
  • 30
Всички резултати за Купата на България

Всички резултати за Купата на България

  • 4 окт 2026 | 17:35
  • 80233
  • 46
Окръжният съд в Пловдив обяви "черно тото " като възможен мотив за убийството на Илиян Филипов

Окръжният съд в Пловдив обяви "черно тото " като възможен мотив за убийството на Илиян Филипов

  • 4 окт 2026 | 18:19
  • 15176
  • 58
Лудогорец разби Черно море за едно полувреме, крило блесна с хеттрик

Лудогорец разби Черно море за едно полувреме, крило блесна с хеттрик

  • 4 окт 2026 | 18:49
  • 21516
  • 33
Малко голове в днешните мачове от Лигата на нациите

Малко голове в днешните мачове от Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 23:45
  • 25444
  • 6