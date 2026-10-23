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BELCHONOKK подписа постоянен договор с 1win

  • 23 окт 2026 | 15:56
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BELCHONOKK подписа постоянен договор с 1win

Отборът на 1win обяви привличането на Андрей "BELCHONOKK" Ясински с постоянен договор, след като постигна споразумение с PARIVISION за трансфера му. Наемът на руския стрелец бе изтекъл, а двете организации договориха окончателното му преминаване.

BELCHONOKK привлече вниманието в началото на годината, когато младият състав на PARIVISION спечели финалите на BLAST Bounty 2026 Season 1. През юни обаче той стана първият играч от тази формация, който беше изваден от титулярния състав след спад във формата.

Снимка: HLTV

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