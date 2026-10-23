BELCHONOKK подписа постоянен договор с 1win

Отборът на 1win обяви привличането на Андрей "BELCHONOKK" Ясински с постоянен договор, след като постигна споразумение с PARIVISION за трансфера му. Наемът на руския стрелец бе изтекъл, а двете организации договориха окончателното му преминаване.

Loan over. Transfer complete. Andrey officially joins the 1win roster. We’ve already proven our chemistry on the server, and now it’s time to focus on the Major. Thanks to PARIVISION for the cooperation during the transfer. BELCHONOKK, welcome to the team 🩶 https://t.co/P8T1vDKrX8 — 1win CS2 (@1win_cs2) October 23, 2026

BELCHONOKK привлече вниманието в началото на годината, когато младият състав на PARIVISION спечели финалите на BLAST Bounty 2026 Season 1. През юни обаче той стана първият играч от тази формация, който беше изваден от титулярния състав след спад във формата.

Снимка: HLTV

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