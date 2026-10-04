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Габриела Димитрова и Боян Йотов откриват българското участие на Световното първенство по джудо

  • 4 окт 2026 | 21:34
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Габриела Димитрова и Боян Йотов откриват българското участие на Световното първенство по джудо

Габриела Димитрова и Боян Йотов откриват българското участие на Световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан.

Двамата излизат на татамито в понеделник, 5 октомври. Димитрова ще има за съперничка индийката Шарадха Чопаде, 36-та в света, в категория до 52 килограма.

Българката по-рано тази година стана шампионка на София оупън, спечели и бронз на Големия шлем в Тбилиси.

Йотов започва с хърватина Дани Клачар при 66-килограмовите. Българинът е 16-и в света, тази година триумфира на Големия шлем в Будапеща, а съперникът му е 75-и.

Междувременно, джудистите на ЦСКА станаха първи на турнира "Тодор Даракев" в Пловдив.

"Червените" бяха най-добри сред връстниците си на възраст 6-8-12 години, като спечелиха 9 титли, 3 сребърни медала и 6 бронзови. Техни подгласници са столичният Илинден (5-1-3) и домакините от Арена Спорт (4-5-7).

Във втория ден, при по-големите тимът на Арена Спорт взе най-много отличия на турнира "Аякс", като завърши с 8 златни, 5 сребърни и 8 бронзови. На второ място е русенският Кано (4-4-8), а на трето - варненският Десант (4-2-4), съобщават от БФ Джудо.

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