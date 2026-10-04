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Пет българки започнаха с победи в квалификациите на турнира W50 в Бургас

  • 4 окт 2026 | 20:48
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Пет българки започнаха с победи в квалификациите на турнира W50 в Бургас

Пет български тенисистки се класираха за втория кръг на квалификациите на международниятурнир за жени от категория W50 в Бургас. Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се провежда при много добри условия на кортовете на ТК „Авеню".

Успехи днес постигнаха Галена Кръстенова, Анджелина Костова, Дария Великова, Беатрис Спасова и Мелис Расим.

Кръстенова надделя над Аня Станкович (Сърбия) с 6:4, 6:2, Костова над Лиза Пеер (Италия) с 6:2, 6:2, Великова над Ана Лунгу (Румъния) с 6:2, 6:1, Спасова над Йоана Монева с 6:0, 6:1, а Мелис Расим спечели срещу Илина Илиева с 6:3, 2:6, 6:4.

Рая Маркова загуби от Майя Илинка Бурческу (Румъния) с 0:6, 2:6, Моника Господинова отстъпи пред Люси Петружелова (Чехия) с 1:6, 0:6, Андрея Глушкова пред Соня Женихова (Германия) с 3:6, 3:6, Алекса Каратанчева пред Анна Озерова (Латвия) с 3:6, 6:2, 2:6, Калина Симеонова пред Оана Георгета Симион (Румъния) с 2:6, 1:6, Даниела Димитрова загуби от Бианка Елена Бърбулеску (Румъния) с 2:6, 3:6, Ралица Александрова от Диана-Йоана Симьонеску (Румъния) с 1:6, 2:6 и Мелани Стоичкова от Никол Гадиент (Швейцария) с 1:6, 1:6.

Във втория кръг на квалификациите Галена Кръстенова излиза срещу Анджелина Костова, Дария Великова срещу Люси Петружелова (Чехия), Беатрис Спасова срещу Илинка Далина Амарией (Румъния) и Мелис Расим срещу Бианка Елена Бърбулеску (Румъния).

Това е четвъртият турнир от категория W50 от календара на World Tennis Tour, който се провежда в България през тази година. До момента страната ни беше домакин на състезания в Хасково, Пазарджик и Пловдив. До края на годината България ще приеме още един турнир от този ранг, като победителката във всяка от надпреварите получава 50 точки за световната ранглиста.

Следващата надпревара ще се проведе в Стара Загора от 11 до 18 октомври.

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