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Бруно Дженев загуби финала в Монте Карло

  • 24 окт 2026 | 15:38
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Бруно Дженев загуби финала в Монте Карло

Българинът Бруно Дженев стана вицешампион при юношите до 14 години на Мастърс турнира в Монте Карло. В престижната надпревара участват осемте най-добри тенисисти и тенисистки в Европа във възрастовите категории до 14 и до 16 години.

Във финалната среща Дженев отстъпи с 2:6, 4:6 на Рафаел Папоян (Русия). Преди този мач българинът постигна три поредни победи и убедително спечели групата си. Шампионът Папоян пък продължава впечатляващата си серия от 15 поредни победи и 30 последователно спечелени сета.

По-късно днес Рая Маркова ще играе срещу Ана Чачхунашвили (Грузия) в мача за седмото място при девойките до 16 години.

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