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Виктория Жосан: България може да се гордее с женския хандбален отбор на Бяла

  • 4 окт 2026 | 19:20
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Виктория Жосан: България може да се гордее с женския хандбален отбор на Бяла

Благодаря на състезателките. Момичетата направиха днес голям мач. Това каза треньорът на дамския хандбален отбор на Бяла Виктория Жосан, след като българският шампион елиминира гостуващия израелски Холон след изпълнение на дузпи и се класира за третия кръг на турнира за Купата на ЕХФ за жени.

Бяла елиминира Холон с дузпи и се класира за третия кръг на турнира за Купата на ЕХФ
Бяла елиминира Холон с дузпи и се класира за третия кръг на турнира за Купата на ЕХФ

"Готвихме се и говорихме за грешките, които допуснахме във вчерашния първи мач с Холон. Момичетата дадоха от себе си всичко и са герои. България може да се гордее с тях. Искам да благодаря за подкрепата от страна на ръководството на клуба, както и на публиката, която не спираше да ни подкрепя. Това е голяма крачка напред", каза Жосан.

Кметът на Бяла Димитър Славов заяви, че хандбалния отбор на Бяла е отстранил сериозен тим.

"Горд съм с нашите момичета. Всички се раздадоха и зарадваха целия град. Нашата мечта да играем в Европа продължава. Очакваме жребия", каза Славов.

Президентът на хандбалния клуб на Бяла Венцислав Ангелов допълни, че днес е голям спортен празник.

"Отборът ни в момента се обиграва и съм сигурен, че най-доброто тепърва предстои, както и победите. Вярваме на треньора и на целия отбор.

Финансите са наша грижа и мисля, че ще се справим. Всеки трябва да си свърши работата и смятам, че най-доброто е пред нас", каза още Ангелов.

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