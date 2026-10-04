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Бяла елиминира Холон с дузпи и се класира за третия кръг на турнира за Купата на ЕХФ

  • 4 окт 2026 | 17:14
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Бяла елиминира Холон с дузпи и се класира за третия кръг на турнира за Купата на ЕХФ

Българският хандбален шампион Бяла елиминира гостуващия израелски Холон след изпълнение на дузпи и се класира за третия кръг на турнира за Купата на ЕХФ за жени.

Възпитаничките на Виктория Жосан спечелиха реванша с 31:29 (18:13) в редовното време, с което заличиха пасива си от първия мач вчера също в "Арена Бяла", а при наказателните удари триумфираха с 4:3 за крайното 35:32.

Домакините имаха предимство през цялата среща, като още от самото начало поведоха с 3:0 и до края на срещата не допуснаха да бъдат застигнати. След серия от четири безответни гола те дори дръпнаха с 16:10 в 26-ата минута, а на почивката се оттеглиха с аванс от 18:13.

В средата на втората част израелките намалиха до 21:23, но в следващите десетина минути състезателките на Бяла поддържаха необходимия им аванс от 4-5 попадения. Гостенките, обаче, не се предадоха и с три поредни гола в последните три минути стигнаха до 29:31, а в последната атака Лидия Ковачева пропусна.

При последвалите 7-метрови наказателни удари българските хандбалистки бяха по-прецизни и все пак стигнаха до крайния успех.

Жаклин Анастасио реализира 14 пъти за победата, а след това вкара и решаващата последна дузпа. Габриела Георгиева добави 7 попадения, а Ковачева завърши с 5.

За Холон с 9 гола се отличи Лиран Загури.

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