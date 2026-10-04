Да продаваш плодови салати, за да ходиш да печелиш медали

Има пътища към елитния спорт, които не минават през спонсори или стипендии, а през хладилна кутия от стиропор и ръчно изписана табела на пясъка.

Пътят на Присила Родригес е един от тях: тя продава плодови салати на крайбрежната улица „Костанера“, при пресечката с „Либертадор“ в Мар де Ахо (Аржентина), защото това е единственият начин, който е намерила, за да плаща билетите, таксите за участие и пътуванията, необходими, за да се състезава на най-високо ниво в аржентинското таекуондо.

Тази лятна работа, повтаряна сезон след сезон, днес я е отвела до Росарио, където участва в категория до 49 кг на Южноамериканските игри „Санта Фе 2026“.

Родригес е от община Ла Коста, в южната крайбрежна част на провинция Буенос Айрес, и се е подготвяла под ръководството на треньора Габриел Краузе. Спортните ѝ качества не подлежат на съмнение: тя има сребърен медал от турнира G1 в Буенос Айрес и златен от G2 в Мар дел Плата — две международни надпревари, които носят точки за ранглистата в таекуондото. Към тях се прибавят три златни и два сребърни медала на национално ниво, както и шест златни, един сребърен и два бронзови медала от състезания в провинцията.

Както за толкова много състезатели в олимпийски спортове, които са слабо развити в страната, проблемът никога не е бил талантът, а финансирането. Без спонсори и без финансова подкрепа, която да ѝ позволи да покрива разходите по програма, включваща международни лагери, национални турнири и състезания в страни като Перу и Чили, Родригес е намерила решение, което е едновременно просто и трогателно: да продава плодови салати по крайбрежната улица на Мар де Ахо, за да събира необходимите средства преди всяко пътуване.

Самата Присила обобщава смисъла на тези всекидневни усилия: „Решена съм да продължа да издигам името на Аржентина и на община Ла Коста до най-високото ниво, но не мога да извървя този път сама.“ Днес в зала „Наве Б“ на изложбения комплекс „Рурал“ в Росарио тази история на всекидневни усилия се превръща в поредна възможност да представя Аржентина — в категория до 49 кг в таекуондото на Южноамериканските игри „Санта Фе 2026“.

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