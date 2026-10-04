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Николай Кателиев: Най-хубавото е, че спечелихме

  • 4 окт 2026 | 14:28
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Николай Кателиев: Най-хубавото е, че спечелихме

В Девня, едноименния тим се наложи с 2:1 над Устрем (Дончево). Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

Девня обърна Устрем
Девня обърна Устрем

Николай Кателиев, треньор на домакините, коментира пред клубния му сайт.

“Най-хубавото в този мач е, че успяхме да го спечелим. Поздравявам моите футболисти за вложеното старание и усилия. Направихме грешка още в началото и гостите ни отбелязаха гол. Възможно най-лошият сценарий, като не успяхме да върнем гола до почивката. Слава Богу през второто полувреме обърнахме резултата и спечелихме. Направихме някои промени и стигнахме до обрата. Второто полувреме категорично бяхме по-добрият отбор. Освен двата гола, ударихме и две греди. Много важна победа за нас, тъй като постоянно си говорим, че няма да имаме лек двубой или противник. Но за съжаление правим грешки и сами си усложняваме положението. Днес всичко завърши добре и се готвим за гостуването на Септември Драгоево в следващия кръг”.

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