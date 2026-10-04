Изцяло китайски финал в Шънджън

Световният шампион У Идзъ спечели шест поредни фрейма, за да победи Джъд Тръмп с 6:1 и да се класира за финала на дебютното издание на Откритото първенство на Шънджън. У преследва третата си ранкинг титла и ще се изправи срещу сънародника си Юен Съдзюн във формат до десет спечелени фрейма от максимум 19. Залогът е голямата награда от 177 000 паунда.

22-годишният китаец спечели най-престижния трофей в снукъра през май, когато победи Шон Мърфи с 18:17 в паметен финал в „Крусибъл“. Така той последва примера на Джао Синтонг от предходната година и стана вторият световен шампион от Китай. След като досега през сезона не беше преминавал отвъд осминафиналите на ранкинг турнир, У вече се стреми към първия си трофей след триумфа в Шефилд.

Тръмп, който има 31 ранкинг титли, участваше в забележителния си 77-и полуфинал в турнир от тази категория. Световният №2 обаче ще трябва да почака, преди да добави нов трофей към колекцията си. Той се стреми да си върне първото място в световната ранглиста, след като през този сезон беше изместен от Джао.

Тръмп спечели първия фрейм тази вечер с брейк от 77 точки, но У бързо обърна развоя на мача и пое контрола. Оспорваният втори фрейм отиде на сметката на шампиона от „Крусибъл“, а след това серия от 81 точки му донесе преднина от 2:1.

Четвъртият фрейм се реши около последната червена топка. Тръмп пропусна две възможности, преди да предостави шанс на У. Китаецът се възползва и разчисти до розовата, за да поведе с 3:1 на почивката. След подновяването на играта У устремно се насочи към победата. Брейкове от 53 и 51 точки му помогнаха да спечели оспорваните пети и шести фрейм и да се доближи само на един от успеха. Сенчъри брейк от 110 точки подпечата победата и му осигури място в петия му ранкинг финал.

Световният №4 У заяви: „Това беше най-доброто ми представяне в сейфти играта в професионалната ми кариера. Щеше да е хубаво, ако бях малко по-плавен и в изграждането на брейковете. Този мач беше много важен и за кариерата ми. Много съм доволен, че успях да покажа такова ниво в сейфти играта. Когато играеш срещу Джъд, в едно отношение всичко е много ясно. Макар да спечелих шест поредни фрейма, той ме поставяше под огромно напрежение във всеки от тях. Трябваше да се представя добре във всеки аспект на играта, защото срещу него е много трудно да получиш лесни възможности.

Докато се подготвях за вечерния мач, видях, че Юен е пролял сълзи. Мисля, че това е първият му ранкинг финал. Надявам се да предложим страхотен мач на всички. Разбира се, искам да отнеса трофея у дома, но и двамата ще дадем всичко от себе си. Дори когато в Шънджън няма турнир, идвам тук доста често, така че възможността за първи път да играя тук ме развълнува още повече. Този път се чувствам изпълнен с енергия и се надявам да завърша турнира по най-добрия начин, като дам всичко от себе си.“

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