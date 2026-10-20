Може ли Рони О'Съливан да пропусне "Крусибъл"

Световно първенство по снукър без Рони О'Съливан?

Подобна перспектива изглежда почти немислима, като се има предвид, че 50-годишният англичанин почти неизменно присъства сред първите 16 в световната ранглиста, откакто става професионалист през 1992 година.

Сега обаче седемкратният световен шампион е изправен пред битка за запазване на мястото си в елитната група от 16 състезатели, които получават право на директно участие на Световното първенство.

О'Съливан вече е паднал до 13-тото място в световната ранглиста, а в понеделник отпадна още в първия кръг на Северна Ирландия Оупън. Това означава, че се нуждае от допълнителни приходи от наградни фондове, за да затвърди позицията си сред настоящия световен елит.

Рони продължава да преследва осмата си световна титла, с която би изпреварил бившия си голям съперник Стивън Хендри. Той обаче вече е заявявал, че предпочита да прекрати кариерата си, вместо някога да участва в квалификационни турнири.

На фона на възможността скоро да бъде изправен пред трудно решение BBC Sport разглежда колко близо е една от най-големите легенди на снукъра до окончателното си оттегляне от спорта.

О'Съливан започна сравнително незабележимо сезон 2026/27, като достигането до полуфиналите на Ухан Оупън е единственият му значим резултат в петте турнира, в които е участвал досега.

Преди полуфинала в Ухан той на два пъти достигна до осминафиналите, но в следващите си две участия – в Шънджън и Белфаст – претърпя поражения още в първия кръг.

Със спечелени 513 750 паунда от ранкинг турнири за последните две години О'Съливан има преднина от 99 350 паунда пред Али Картър, който заема 16-ото място в световната ранглиста.

Преднината му пред 17-ия Джоу Юелун, който има заработени 359 100 паунда, е 154 650 паунда.

На пръв поглед това изглежда като сравнително комфортна преднина, която би могла да бъде заличена само ако преките му конкуренти направят няколко силни представяния. Именно подобно развитие би поставило Рони пред опасността да трябва да премине през квалификациите за Световното първенство през май следващата година.

На хоризонта обаче се задават сериозни проблеми, тъй като повече от една трета от приходите на О'Съливан за световната ранглиста идват от достигането му до финала на Мастърса в Саудитска Арабия през август 2025 година.

Спечелените от него 200 000 паунда в Джеда ще продължат да се зачитат за ранглистата и след Световното първенство през 2027 година, но ще отпаднат от двугодишния период за изчисляване на класирането малко след началото на сезон 2027/28.

Освен това О'Съливан няма да може да компенсира тези приходи с ново силно представяне в същия турнир, тъй като надпреварата, която предлагаше най-големия награден фонд извън състезанията във Великобритания, беше прекратена през април.

Това означава, че Рони вероятно ще се нуждае от силни резултати през следващите 18 месеца, за да остане в битката за директно класиране на Световното първенство през 2028 година.

О'Съливан би могъл да увеличи шансовете си да печели точки и пари за световната ранглиста, ако започне да участва в повече турнири, след като през последните години предпочиташе значително ограничен състезателен график.

Трябва обаче да се отбележи, че при отказите си от участие в няколко турнира през последните години той е посочвал медицински причини или необходимостта да постави психичното си здраве на първо място.

През сезон 2025/26 Рони игра предимно в Азия, като участва само в два турнира във Великобритания – UK Championship и Световното първенство.

Участието му в Белфаст тази седмица беше първото му в ранкинг турнир на територията на Обединеното кралство извън състезанията от Тройната корона – Мастърса, Световното първенство и UK Championship – след Инглиш Оупън през септември 2024 година.

Последната му ранкинг титла датира от януари същата година, когато триумфира на World Grand Prix.

След загубата си на полуфиналите на Ухан Оупън през август О'Съливан заяви, че все още „не иска да хвърля кърпата“.

Той обаче признава, че оставащото му време в професионалния снукър е ограничено, като си е поставил срок до 2028 година, за да подобри рекорда на Стивън Хендри от седем световни титли, спечелвайки своята осма.

Ако изпадне извън Топ 16, О'Съливан вече е категорично заявил, че няма никакво желание да участва в квалификациите за Световното първенство, които тази година се проведоха в Английския спортен институт в Шефилд. Вместо това той би предпочел да прекрати кариерата си.

За Световното първенство са предвидени 16 места, които се разпределят чрез квалификационните кръгове.

През годините както бивши, така и настоящи звезди като Стивън Хендри, Марк Уилямс, Дин Дзюнхуей и Стив Дейвис са били принудени да преминат по този път, след като са изпадали извън елитната шестнадесетица вследствие на влошени резултати.

За О'Съливан обаче подобна възможност очевидно не представлява никакъв интерес.

„Много бих искал да спечеля още едно Световно първенство. Имам още два опита“, заяви Рони пред World Snooker Tour през юли. „Ако не успея да го направя през този или следващия сезон, тогава със сигурност никога няма да се случи. Няма да играя квалификации. Няма да ме видите да ходя в Барнзли и да се опитвам да печеля квалификационни мачове и всички подобни неща. Трябва да бъда реалист. Ако се стигне дотам, очевидно това ще бъде краят на кариерата ми. Но се надявам да мога да продължа поне още два сезона.“

Участието в повече турнири може да изглежда най-очевидният начин О'Съливан да избегне трудното решение за оттегляне от спорта. Той обаче е говорил открито за борбата си с депресията и тревожността и е възможно да чувства, че не е в състояние да се състезава по-редовно.

През кариерата си О'Съливан многократно е заплашвал, че ще се оттегли от професионалния снукър, но впоследствие е решавал да продължи. Подобни изявления той правеше още като тийнейджър.

Обикновено тези намерения бързо оставаха в миналото, а действителността показва, че Рони демонстрира изключително спортно дълголетие.

Първата му световна титла дойде през 2001 година, а последната засега – през 2022 година.

Сега обаче, изправен пред постепенно отслабване на спортната си форма и произтичащия от това спад в приходите от наградни фондове, е възможно да навлизаме в заключителния етап от кариерата на един от най-великите играчи в историята на снукъра.

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