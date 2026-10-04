UFC 332: Наталия Силва спечели титла, Пейтън Талбот с нокаут над Фигередо

Бразилката Наталия Силва надделя над Уанг Цун с единодушно съдийско решение, за да грабне вакантния пояс в категория муха.

Галавечерта UFC 332 в зала „Delta Center“ в Сол Лейк Сити, Юта, предложи изключителни сблъсъци и поредица от бързи нокаути, а черешката на тортата бе битката за вакантната титла в женската категория муха. В основното събитие на вечерта бразилката Наталия Силва завоюва шампионския пояс, след като надделя над китайската състезателка Уанг Цун с единодушно съдийско решение.

Наталия Силва е новата кралица в категория муха

След като дългогодишната шампионка Валентина Шевченко бе принудена да оваканти титлата си поради контузия, Наталия Силва и Уанг Цун излязоха в октагона, за да излъчат новия лидер в дивизията. Силва, която влезе в двубоя в серия от 14 поредни победи, пое инициативата в ранните рундове благодарение на техничното си игра в стоеж и прецизния си тайминг.

Въпреки че Уанг Цун опита да организира щурм в по-късните минути на сблъсъка и даде силен отпор, Силва съхрани преднината си и заслужи гласовете на съдиите. С този успех бразилката затвърди отличната си форма в UFC и официално се възкачи на трона в категорията.

Пейтън Талбот с брутален нокаут срещу Дейвисон Фигередо

В основния подгряващ двубой на вечерта изгряващата звезда в категория петел Пейтън Талбот постигна най-значимата победа в кариерата си. Талбот нокаутира бившия двукратен шампион Дейвисон Фигередо с технически нокаут още в първия рунд (2:05 минути). В последвалото си интервю в Октагона Талбот отправи директно предизвикателство към Шон О'Мали за потенциален двубой, който да излъчи следващия претендент за титлата.

Нокаути и бързи развръзки в останалите битки от главната карта

Главната карта на UFC 332 бе белязана от светкавични приключвания. В лека категория Естебан Рибович отказа ветерана Кинг Грийн с нокаут в първия рунд. Преди двубоя Рибович бе се провалил на кантара с половин килограм, но в октагона демонстрира пълна доминация.

В средна категория руснакът Роман Копилов спря устрема на изгряващия талант Атеба Готие с технически нокаут в първия рунд, за което бе удостоен с бонус за най-добро представяне на вечерта. При тежките Джони Уокър направи успешния си дебют в новата дивизия, нокаутирайки Мик Паркин с коляно в клинча в първия рунд.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google