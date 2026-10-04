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Марк Маркес: Беше важно да взема максималните 37 точки този уикенд

  • 4 окт 2026 | 09:35
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Марк Маркес оформи своя пети дубъл за сезона в MotoGP, след като спечели и състезанието за Гран При на Япония на пистата „Мотеги“.

След финала в Страната на изгряващото слънце световният шампион обясни, че за него е било важно да вземе максималните 37 точки от уикенда. Той постигна това и се доближи на само два пункта от Хорхе Мартин в битката за титлата преди финалните шест кръга за сезона.

Марк Маркес триумфира в Гран При на Япония, но Мартин остава начело в MotoGP
Марк Маркес триумфира в Гран При на Япония, но Мартин остава начело в MotoGP

„Беше важно да се опитаме да вземем максималните 37 точки, постигнахме го, така че съм много щастлив. Състезанието беше тежко, особено когато бях зад Хорхе, но знаех, че успея ли да поведа, ще имам добро темпо. Хорхе опита да ме атакува, но тогава аз просто увеличиха скоростта и това беше достатъчно, за да карам по-спокойно в последните две обиколки“, коментира победителят.

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Снимки: Gettyimages

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