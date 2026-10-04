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Хорхе Мартин: Карах перфектно, но и това не беше достатъчно да бия Марк

  • 4 окт 2026 | 09:26
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Хорхе Мартин прекара първите 11.5 обиколки от надпреварата за Гран При на Япония на първото място, но в крайна сметка финишира втори зад Марк Маркес в Страната на изгряващото слънце.

След края на състезанието на „Мотеги“ Мартин заяви, че е направил едно почти перфектно каране, в което не е допуснал почти никакви грешки. Дори и това обаче не беше достатъчно за Мартинатора да спечели своята втора победа в неделна надпревара от началото на годината.

Марк Маркес триумфира в Гран При на Япония, но Мартин остава начело в MotoGP
Марк Маркес триумфира в Гран При на Япония, но Мартин остава начело в MotoGP

„Много съм доволен от усещането, което намерихме. Със сигурност това не е резултатът, който исках. Исках да спечеля, но мисля, че днес беше много трудно да победя Марк. Беше един от дните, в които карах почти перфектно, много чисто, бях много уверен и въпреки това не можах да спечеля.

„Мога само да поздравя Марк за неговата победа. От моя страна съм много, много щастлив, защото ние имаме добър пакет, с който да се борим до края на сезона. Много се радвам, че съм на подиума тук, в Япония, обичам трофея. Така че да, много съм щастлив, много благодаря“, каза Мартин, завършвайки своя коментар на японски.

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Снимки: Gettyimages

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