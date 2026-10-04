Хорхе Мартин: Карах перфектно, но и това не беше достатъчно да бия Марк

Хорхе Мартин прекара първите 11.5 обиколки от надпреварата за Гран При на Япония на първото място, но в крайна сметка финишира втори зад Марк Маркес в Страната на изгряващото слънце.

The Martinator is still here 👇👇 @88jorgemartin #JapaneseGP 🇯🇵 https://t.co/EV3fRClPxw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2026

След края на състезанието на „Мотеги“ Мартин заяви, че е направил едно почти перфектно каране, в което не е допуснал почти никакви грешки. Дори и това обаче не беше достатъчно за Мартинатора да спечели своята втора победа в неделна надпревара от началото на годината.

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„Много съм доволен от усещането, което намерихме. Със сигурност това не е резултатът, който исках. Исках да спечеля, но мисля, че днес беше много трудно да победя Марк. Беше един от дните, в които карах почти перфектно, много чисто, бях много уверен и въпреки това не можах да спечеля.



„Мога само да поздравя Марк за неговата победа. От моя страна съм много, много щастлив, защото ние имаме добър пакет, с който да се борим до края на сезона. Много се радвам, че съм на подиума тук, в Япония, обичам трофея. Така че да, много съм щастлив, много благодаря“, каза Мартин, завършвайки своя коментар на японски.

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Снимки: Gettyimages