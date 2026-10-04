Марко Бедзеки: Бастианини беше много бърз днес

Марко Бедзеки изпревари със само 0.078 секунди Енеа Бастианини в битката за последното място на подиума в надпреварата за Гран При на Япония в MotoGP.

Another back-to-back podium for Bez in P3 👏 #JapaneseGP 🇯🇵 https://t.co/e63TPkr1zy — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2026

След финала на „Мотеги“ пилотът на Априлия призна, че неговият сънародник действително е бил много бърз днес. Той също така разкри, че е загубил свой близък човек по-рано през седмицата и поради тази причина е бил безкрайно амбициран да се качи на почетната стълбичка в Страната на изгряващото слънце.

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„Като цяло беше труден уикенд. Днес Бестиа беше много бърз. Много исках този подиум, не беше лесна седмица за мен, загубих много важен човек точно когато пристигнах в Япония. Затова исках този подиум толкова много, работих здраво, за да го постигна, така че съм доволен“, заяви Бедзеки.

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Снимки: Gettyimages