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Марко Бедзеки: Бастианини беше много бърз днес

  • 4 окт 2026 | 09:18
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Марко Бедзеки изпревари със само 0.078 секунди Енеа Бастианини в битката за последното място на подиума в надпреварата за Гран При на Япония в MotoGP.

След финала на „Мотеги“ пилотът на Априлия призна, че неговият сънародник действително е бил много бърз днес. Той също така разкри, че е загубил свой близък човек по-рано през седмицата и поради тази причина е бил безкрайно амбициран да се качи на почетната стълбичка в Страната на изгряващото слънце.

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„Като цяло беше труден уикенд. Днес Бестиа беше много бърз. Много исках този подиум, не беше лесна седмица за мен, загубих много важен човек точно когато пристигнах в Япония. Затова исках този подиум толкова много, работих здраво, за да го постигна, така че съм доволен“, заяви Бедзеки.

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Снимки: Gettyimages

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