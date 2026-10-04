Чарлс Оливейра ще защитава титлата BMF срещу Диего Лопес

Чарлз Оливейра ще заложи своя пояс BMF срещу Диего Лопес в главния мач на бойната галавечер UFC 335, която ще се проведе на 12 декември в зала „Ти-Мобaйл Арена“ в Лас Вегас. От организацията обявиха официално вълнуващия двубой в събота.

Бившият шампион в лека категория Оливейра спечели втората си титла в UFC след категорична доминация над Макс Холоуей на UFC 326 през март. Въпреки спекулациите, че завръщането му може да се състои и по-рано, бразилецът вече е готов за своята първа защита на престижния пояс.

В същото време Лопес ще направи своя дебют в лека категория срещу един от най-титулуваните състезатели в историята на организацията. След като два пъти се бори за титлата в категория перо, боецът от доста време загатваше за преминаване в по-горна дивизия и сега получава идеален шанс да добави пояса BMF към активите си.

Освен сблъсъка между Оливейра и Лопес, програмата на UFC 335 включва и интригуващо подглавно събитие. В него Алекс Перейра ще излезе за втория си двубой в тежка категория срещу опасния Сергей Павлович. На ринга сили ще премерят и съперниците Бо Никал и Джо Пайфър.

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