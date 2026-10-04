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Алекс Перейра срещу Сергей Павлович в сблъсък на UFC 335

  • 4 окт 2026 | 07:47
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Алекс Перейра срещу Сергей Павлович в сблъсък на UFC 335

Алекс Перейра се завръща в октагона и остава в тежка категория. Бившият шампион в две дивизии ще направи втория си опит при най-тежките, като негов съперник ще бъде Сергей Павлович на събитието UFC 335, което ще се проведе на 12 декември в зала „Ти-Мобaйл Арена“ в Лас Вегас.

Петрундовият двубой, който ще бъде основен подгряващ двубой, бе официално обявен в събота по време на UFC 332.

След като покори полутежка и средна категория, Перейра се премести при най-тежките, но не успя да влезе в историята като първия троен шампион в UFC. През юни той претърпя поражение с нокаут от настоящия първенец в тежка категория Сирил Ган по време на галавечерта UFC Белия дом. Въпреки това, Перейра запазва позициите си в дивизията, а евентуален триумф през декември би могъл отново да го изведе до мач за пояса.

В същото време Павлович също се стреми да се доближи до битка за титлата и получава най-голямата си възможност до момента срещу звезда от ранга на Перейра. Руският боец отстъпи в спора за временния пояс срещу Том Аспинал през 2023 година, след което допусна второ поредно поражение след съдийско решение срещу Александър Волков. Оттогава Павлович се върна на победния път и записа три поредни успеха, сред които и нокаут над Талисон Тейшейра през май.

Очаква се през следващите дни бойната карта за UFC 335 да бъде попълнена с още срещи.

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