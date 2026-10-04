Исан Гевара спечели в Япония и завърза битката за титлата след гаф на Гонсалес

Исан Гевара спечели своята втора поредна и общо трета победа от началото на сезона в Moto2, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Япония на „Мотеги“.

По този начин пилотът на Прамак се възползва максимално от гафа на лидера в генералното класиране Мануел Гонсалес. Той трябваше да стартира от третата позиция на стартовата решетка зад Гевара и Филип Салач. При заставането си на стартовата решетка в края на загряващата обиколка обаче Гонсалес изгаси мотора си и това го задължи да тръгне от бокса, като той загуби близо 30 секунди докато отборът на ИнтактГП рестартира мотора му.

След като се включи в надпреварата, Гонсалес наложи много силно темпо, но и то не му беше достатъчно за нещо повече от 22-ро място на финала. Така испанецът записа първата си нула от началото на сезона, а до момента най-слабото му класиране беше 14-то място на „Силвърстоун“, където той беше в челото, но помисли, че състезанието е свършило една обиколка по-рано.

В същото време Гевара води практически от старта до финала в Страната на изгряващото слънце и спечели една напълно заслужена победа. В голяма част от дистанцията от 19 обиколки плътно зад Гевара се движеше Тони Арболино, който пробва само една единствена атака.

It was a long wait but @tonyarbolino is BACK on the podium 🥈#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/xlUZw7lCd4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2026

Тя дойде в спирането за острия девети завой в 17-ия тур, но беше неуспешна. Италианецът спря много късно успя за секунда да поведе, но с дълбокото си влизане в кривата нямаше как да остане начело на излизането от завоя.

По този начин Гевара отново се озова на първото място и повиши темпото си във финалните две обиколки, за да спечели с аванс от 0.419 секунди пред Арболино. Тройката на „Мотеги“ оформи Филип Салач, който се доближи до Арболино след атаката на италианеца, но не успя да се възползва от момента, за да се изкачи на второто място.

Иван Ортола и Давид Алонсо се класираха четвърти и пети пред Челестино Виети, Дениз Ончу, Дани Олгадо, Алонсо Лопес и Хосе Антонио Руеда, които оформиха топ 10. В зоната на точките в Гран При на Япония попаднаха още Адриан Уертас, Дани Муньос, Сена Аджиъс, Аюму Сасаки и Зонта ван дер Гурберг.

В генералното класиране с актив от 245.5 точки Гонсалес остава начело преди финалните шест кръга за сезона, но преднината му пред Гевара вече е само 10.5 пункта, а само преди две състезания тя беше 47.5. Трети в подреждането с изоставане от 64 точки е четвъртият от днес Ортола.

Guevara cuts the gap to @18manugonzalez down to 10.5 points with this performance 💪#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/EcjiEVZjWS — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2026

Сезон 2026 в Moto2 ще продължи след седмица с надпреварата за Гран При на Индонезия от пистата „Мандалика“ на остров Ломбок.

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Снимки: Gettyimages