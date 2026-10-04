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Иван Монов спечели финал веригата „17+”

  • 4 окт 2026 | 04:33
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Иван Монов спечели финал веригата „17+”

Иван Монов спечели финала на тенис веригата „17+”, която се провежда за 12-а поредна година.

В основния турнир на сингъл Монов победи на полуфинала Никола Сийчанов със 7:6(6), а на финала Георги Мирчев със 7:6(4).

В утешителния турнир Ангел Мирчев се наложи над Александър Грънчаров с 6:2.

Надпреварата предлага оспорвани мачове между настоящи и бивши състезатели, събрани от любовта към тениса, желанието за игра, подкрепата на „Макс Динамикс” и усилията на домакините от СК „Дема”.

Днешният 4 октомври (неделя) продължава програмата на събитието с турнир по двойки. Участниците ще си разпределят награден фонд от 650 евро.

снимка: организаторите

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