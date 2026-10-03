Luminosity на Алекс "Rainwaker" Петров допусна поражение, но битката за финала в Барселона продължава

Luminosity Gaming на Алекс "Rainwaker" Петров допусна първата си загуба на Stake Ranked Episode 4 в Барселона.

Българският състезател и компания отстъпиха с 0:2 (11:13, 13:16) на намиращия се в отлична форма състав на Nemiga във финала на Upper Bracket.

Въпреки че двата състава бяха равностойни както на Cache, така и на Dust 2, по-добрата игра в заключителните минути на състава на Александър "KaiR0N-" Анашкин му донесе победа.

Никита "'robo" Душин бе на върха с 45 елиминации и 1.37 рейтинг. За Luminosity Орелиен "afro" Драпие записа 42 фрага, а Петров - 34.

Поражението не слага край на участието на Luminosity в турнира. Утре тимът ще играе в битка за финала срещу победителя от Astralis и Fnatic, а при успех ще получи нов шанс срещу Nemiga в битката за 25,000 долара.

Снимка: HLTV

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