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G2 и Nongshim продължават напред към плейофите на VALORANT Champions

  • 3 окт 2026 | 20:36
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G2 и Nongshim продължават напред към плейофите на VALORANT Champions

Деветият ден от най-големия турнир по VALORANT - Champions 2026, който се провежда в Шанхай, донесе нови размествания в битката за плейофите.

G2 Esports победи Team Liquid с 2:0, а Nongshim RedForce се наложи над Karmine Corp с 2:1, с което и двата тима си гарантираха място в елиминационната фаза.

Така европейският регион остана само с един сигурен представител в плейофите - Team Vitality, въпреки че FUT Esports все още има шанс да се присъедини към него.

В същото време G2 стана третият отбор от VCT Americas, който си осигури място в елиминациите, а LOUD може да направи бройката четири при успех над Global Esports.

Снимка: G2

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