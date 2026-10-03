G2 и Nongshim продължават напред към плейофите на VALORANT Champions

Деветият ден от най-големия турнир по VALORANT - Champions 2026, който се провежда в Шанхай, донесе нови размествания в битката за плейофите.

A rough day for EMEA.



Take a look at the Day 9 results at #VALORANTChampions Shanghai! pic.twitter.com/BT5NJ8nL0h — VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) October 3, 2026

G2 Esports победи Team Liquid с 2:0, а Nongshim RedForce се наложи над Karmine Corp с 2:1, с което и двата тима си гарантираха място в елиминационната фаза.

Така европейският регион остана само с един сигурен представител в плейофите - Team Vitality, въпреки че FUT Esports все още има шанс да се присъедини към него.

В същото време G2 стана третият отбор от VCT Americas, който си осигури място в елиминациите, а LOUD може да направи бройката четири при успех над Global Esports.

Снимка: G2

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google