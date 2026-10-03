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Дубълът на Фратрия бие в Силистра

  • 3 окт 2026 | 18:13
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Дубълът на Фратрия бие в Силистра

Фратрия II (Варна) се наложи с 2:1 в Силистра над местния Доростол. Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интересен двубой. Критични моменти имаше и пред двете врати. Домакините повече атакуваха, а гостите разчитаха на бързи контраатаки, които бяха доста опасни. При една от тях Мартин Делев вкара отблизо след пас на Левон Вартересян, в 26-ата минута. Още в началните секунди на втората част, Владислав Мирчев изравни резултата. Развръзката настъпи в 53-ата минута, когато Вартересян реализира победното попадение за гостите.

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