Дубълът на Фратрия бие в Силистра

Фратрия II (Варна) се наложи с 2:1 в Силистра над местния Доростол. Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интересен двубой. Критични моменти имаше и пред двете врати. Домакините повече атакуваха, а гостите разчитаха на бързи контраатаки, които бяха доста опасни. При една от тях Мартин Делев вкара отблизо след пас на Левон Вартересян, в 26-ата минута. Още в началните секунди на втората част, Владислав Мирчев изравни резултата. Развръзката настъпи в 53-ата минута, когато Вартересян реализира победното попадение за гостите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google