България обедини Балканите във футбола за спортисти с интелектуални затруднения

България е домакин на първото Балканско първенство по футбол за спортисти с интелектуални затруднения. В шампионата участват представители на четири държави – България, Северна Македония, Сърбия и Хърватия.

Мачовете се провеждат на територията на Военната академия „Георги С. Раковски“, която за пореден път подкрепя инициативите на Асоциацията по адаптирана физическа активност.

„Радвам се, че успяхме да обединим Балканите. Това първенство е прецедент за България, за спорта и за футбола за хора с интелектуални затруднения. Надявам се през следващата година към нас да се присъедини и Турция“, заяви президентът на Асоциацията по адаптирана физическа активност Слав Петков.

По думите му България постепенно се утвърждава като домакин на големи международни прояви в спорта за хора с интелектуални затруднения. След световното първенство за спортисти със синдром на Даун в пет спорта през юни, страната ни прави следващата крачка с първия официален Балкански шампионат по футбол.

„Ние сме дебютанти и все още не се занимаваме професионално с футбол. Ще разчитаме много на Българския футболен съюз за подкрепа и за развитието на този спорт. Ние сме професионалисти в работата с хора с увреждания, но не сме професионалисти във футбола. Затова ще разчитаме на тяхната преценка и напътствия“, допълни Петков.

Той подчерта, че резултатът и победата са важни, но още по-значими са отношенията между спортистите и възможността хората с интелектуални затруднения да бъдат активна част от спортния живот.

„Победата е важна, но по-важно е отношението между тези спортисти. За тези хора е абсолютно важно да могат да бъдат активни, да им даваме условия за спорт и условия за техните мечти“, каза още Слав Петков.

Шампионатът беше официално открит от полковник д-р Антон Банков – заместник-началник по администрацията и логистиката на Военната академия „Георги С. Раковски“. Той получи специален плакет за подкрепата на Академията при провеждането на световното първенство за спортисти със синдром на Даун през юни.

„Радвам се, че отново сме тук, отново на територията на Академията. Надявам се това да не е последното първенство. Радвам се, че е първото. Както казват философите – първите ги помнят. Надявам се успехът да бъде развит и един ден да бъдем домакини и на европейско първенство“, заяви полковник Банков.

Той подчерта значението на институционалната подкрепа за спорта за хора със специални потребности.

„Тези хора са част от нашето общество и като институция обръщаме внимание и на тези неща. За нас е важно да разширяваме инфраструктурата и достъпността за хора със специални потребности и се радваме да бъдем домакини на такива първенства“, каза още полковник Банков.

През следващата година България ще бъде домакин и на две големи международни първенства в спорта за хора с интелектуални затруднения – европейско първенство по лека атлетика в зала под егидата на Virtus и европейско първенство по плуване за спортисти със синдром на Даун.

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