Росен Маринов: Нямаме търпение за следващия кръг

Централният защитник на Спартак (Плевен) Росен Маринов сподели мнението си след успеха над Крумовград, с който отборът си гарантира сблъсък с Левски на 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Тимът на Красимир Бислимов стигна до победата след обрат през второто полувреме.

"Искам да поздравя момчетата и треньорския щаб. Първото полувреме не влязохме по най-добрия начин. Крумовград е добър и стойностен отбор. На полувремето си казахме, че трябва да променим коренно играта си. Особено във фаза атака - да бъдем по-агресивни и да търсим победата. Знаем какъв залог има след като спечелим този мач. Радвам се, че се справихме. Нямаме търпение за следващия кръг.

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Крумовград има изключително опитни футболисти, които всички познаваме. Затрудниха ни по всякакъв начин, но през второто полувреме сведохме грешките до минимум и показахме, че сме отборът, който повече желае победата. Смея да твърдя, че сме по-подготвеният отбор.

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Целият отбор трябва да изгледаме мача и да коригираме грешките си. Няма по-хубаво от това да играем срещу Левски. Да направим един празник на стадиона в Ловеч и да зарадваме хората", каза Маринов.

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Снимки: Startphoto