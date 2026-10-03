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Бислимов: Шансът бе на наша страна

  • 3 окт 2026 | 16:38
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Бислимов: Шансът бе на наша страна

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов остана доволен от показания характер и реакцията на своите футболисти при драматичния успех с 2:1 над Крумовград в Sesame Купа на България. С тази победа плевенчани заслужиха правото да премерят сили с Левски в следващия кръг от турнира.

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"През първото полувреме така излязохме доста лежерни и не беше това, което бяхме говорили вътре в съблекалнята и закономерно ни поведоха в резултата. Не се получаваше и като игра това, което искахме, но ние сами сме си виновни. През второто полувреме вече коригирахме нещата, вдигнахме малко оборотите и мога да кажа така, шансът и късметът беше на наша страна, успяхме да обърнем мача“, коментира треньорът.

"Направихме някои ротации, смени направихме. По-точно извадихме нашия вътрешен халф и вкарахме офанзивен футболист, така че да заздравим, където там където куцахме още през първото полувреме при изнасянето на топката и с това се омяхме, нали, да дигнем и нивото, нали, да дигнем и оборотите и наистина нали, те се получиха нещата“, завърши наставникът на Спартак Плевен.

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