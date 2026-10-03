Ренато Мойкано посочи защо трябва да е следващият съперник на Илия Топурия: Трябва му лесен мач

Илия Топурия все още няма насрочен следващ двубой в UFC след тежкото поражение от Джъстин Гейджи в главното събитие на Белия дом през изминалия юни. Опитният ветеран в октагона Ренато Мойкано обаче смята, че именно той е идеалният опонент за бившия шампион в две категории, когато реши отново да влезе в клетката.

Мойкано, на когото предстои сблъсък с Том Нолан на UFC Вегас 123 (след като отпадна от картата на UFC 331 заради аркада на първоначалния му съперник Брайън Ортега), призна, че има няколко варианта за предизвикателство след победа. Най-впечатляващото сред тях безспорно е Топурия, който държеше перфектен баланс от 17 победи без загуби в ММА преди поражението от Гейджи.

„Илия Топурия – това е името“, заяви Мойкано пред медията „ММА Файтинг“. „Той има нужда от лесен бой, нали така? Това е истината. Всички знаем как работи UFC. Или ще го жертват срещу Пади Пимблет, или ще му дадат удобен мач, за да набере скорост и да си върне увереността. А според мен неговата увереност в момента е пречупена. Вижте какъв е животът – само преди шест месеца говорех, че това момче може да стане един от най-великите в историята, но в този спорт струваш толкова, колкото показва последният ти двубой. Той обаче има силите да се завърне, да нокаутира следващия си противник и да се върне в правия път.“

Преди да се препъне срещу Гейджи, Топурия постигна девет поредни победи в UFC, като завърши предсрочно седем от съперниците си, сред които имена като Макс Холоуей, Чарлз Оливейра и Александър Волкановски. Според Мойкано след преживяното унижение в Белия дом Топурия ще бъде още по-опасен боец.

„Ще бъде дяволски тежка битка, защото този човек в момента е бесен и тренира като звяр“, сподели още Мойкано. „Той изглежда интелигентен и ще си вземе поука от грешката. А каква беше тя? Помисли си, че може да нокаутира боец, когото е изключително трудно да повалиш. Едно е да приказваш, друго е да влезеш в клетката и да се опиташ да го направиш срещу Джъстин Гейджи. Беше близо, но после понесе толкова много щети и такъв бой, че беше напълно разбит. Това беше тотално унижение на най-голямата сцена в историята на UFC. Гейджи стана легенда онази вечер именно заради високомерието на Илия. Сега Топурия ще трябва да обуе обувките на смирението, а това го прави двойно по-опасен.“

Леката категория на UFC преживява сериозно раздвижване напоследък със силния дебют на Саладин Парнас и вероятното привличане на непобедения шампион на PFL Усман Нурмагомедов. Мойкано отбеляза, че с готовност би приел ролята на „лесна плячка“ за Топурия, но същевременно е наясно с високата си пазарна стойност и лични постижения.

„UFC може и да ми предложи такъв мач, но трудното ще бъде да ме накарат да се съглася“, заяви бразилецът. „Пазарът определя стойността ти. Не трябва да се оценяваш през погледа на другите, а да знаеш кой си. Никога няма да кажа лоша дума за организацията, но винаги следвам своите принципи. Изградих цялостна кариера, бих се за титла, а днес управлявам и канал в YouTube с близо 400 000 последователи. Ще използвам всичко научено в UFC, за да продължа да се развивам успешно и извън клетката.“

Това не е краят, а едва началото. С тази позиция боецът Мойкано очерта бъдещите си планове в октагона, като постави категорично условие пред ръководството на организацията, ако от него се изисква да се изправи срещу Нурмагомедов.

„Ако от UFC искат да ме накарат да приема мач срещу Нурмагомедов, ще трябва да ми платят солидна сума. В противен случай съм напълно спокоен, независимо от критиките. От UFC обаче могат да бъдат напълно сигурни, че никога няма да говоря против тях. Ако днес имам дом, семейство, собственост и канал с близо четиристотин хиляди последователи, това е благодарение на организацията. Не бива да проявяваш неблагодарност и да плюеш в паницата, от която си ял“, категоричен е състезателят.

Развитието на събитията зависи в голяма степен от представянето му в предстоящото събитие UFC Вегас 123. Мойкано подчерта, че разбира бизнес логиката по-опитни бойци да бъдат поставяни в ролята на аутсайдери срещу по-млади таланти, които имат дълги години пред себе си в спорта.

„UFC не просто ми даде професия, а ми осигури достоен живот, авторитет и посока. Приемал съм всичко, което ми е предлагала организацията до момента. Сега обаче настъпи моментът да имам по-голям контрол върху изборите си. Осъзнавам, че UFC е корпорация, която преследва своите интереси. Самият аз вече организирам събития и напълно ги разбирам – няма как да градиш дългосрочна стратегия около спортист на 37 или 38 години, чието време изтича. Логично е вниманието да се насочи към по-младите. Но може би Мойкано няма желание просто да изиграе тази роля. Предстои да видим“, завърши боецът.

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