Ефросина Ангелова променя стила на Ева Брезалиева в новите ѝ съчетания

Бившият старши треньор на националния отбор по художествена гимнастика Ефросина Ангелова отново е в България и се включи в подготовката на Ева Брезалиева.

Тя е в София по покана на Бранимира Маркова, за да помогне с новите композиции на гимнастичката.

Ангелова, която от години живее във Флорида, традиционно се прибира в България по това време на годината. Този път обаче престоят ѝ е свързан и с конкретна професионална задача.

„Идвам всяка година да се видя с моите хора. Идвам си горе-долу по това време. Този път обаче Брани ми се обади да дойда, ако мога да направя някои композиции, специално за Ева“, разказа Ангелова пред БНР.

Тя определи Брезалиева като много интересен състезател и обясни, че при създаването на новите съчетания е търсила различен стил.

„Ева е много интересен състезател. Обърнах внимание върху различните музики… Не нечувани – тези две музики и двете хореографии са чувани, но в положителния смисъл ненаправени досега. Споделих идеите си с Брани, естествено, и с Илиана Раева“, каза тя.

Ангелова работи по съчетанията с топка и лента, които по думите ѝ са избрани като композиции, които няма да бъдат сменяни.

„Те ми предложиха топката и лентата, защото тези две съчетания няма да бъдат сменени. Аз мисля, че тези две ще ѝ дойдат доста добре, дълго време да ги поизработим, защото са тотално различен стил от предните съчетания. Много по-натрупани с движението от тялото“, обясни хореографът.

В новите композиции е поставен акцент върху динамиката, танца и връзката между музиката и движенията.

„Много повече динамика има в изпълнението, за да може да се подчертае даже и танцът. Танците са изключително важни за правилника“, заяви Ангелова.

Тя обърна специално внимание и на работата с музика с вокал.

„Ако имаме вокал с думи, гимнастичката да изпълнява от време на време с тялото и с жестовете – глава, ръце, пръстче – за да се подчертае даденото движение, или да бъде точно на думите на този, който пее. Тогава вече привлича вниманието на съдийката, за да види и хореографията, която е много важна като цяло“, обясни Ангелова.

Тя ще остане в България още няколко дни, преди да се върне във Флорида.

„След три дни си заминавам за Флорида. Ще помогна тук да ги поизработим – малко детайли. Те по-специално вървят много добре“, каза тя.

Ефросина Ангелова коментира и представянето на българската художествена гимнастика през годината.

„Гимнастиката е на изключително високо ниво и много държави са страшно много напреднали. Всеки се бори за квота, всеки се бори за поредно място. Но истината е също, че Стили е голям боец. Това е едно характерче, което не се предава така лесно. Също така и нейната треньорка Валя“, заяви тя.

За ансамбъла Ангелова също говори с позитивни думи.

„Страшно много ми харесват. Веси прави страхотни и ясни съчетания. Просто момичетата, когато започват този период на натрупване, понякога им идва малко, както му казваме, на нагорнище“, каза тя.

Според Ангелова решението да бъдат улеснени част от елементите е било продиктувано от необходимостта състезателките да изпълняват чисто заложените трудности и цялата хореография.

„Аз не мисля, че е голяма болка за умиране, че не можаха да вземат квота. В крайна сметка всички сме хора. Имат още време и са ентусиазирани. Прекрасни момичета са. Треньорите са много сериозни“, коментира тя.

„Няма място за обвинения и за страдания. Всичко е минало. Оттук нататък си мисли в момента какво работим, за да имаме успехи за бъдещето“, добави Ангелова.

Бившият старши треньор на националния отбор сподели впечатленията си и от подготовката на Съединените щати за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

„Готвят се. Аз бях скоро в Лос Анджелис. Строят нови вeнюта. Да, започна да се говори. Аз мисля, че те показват какво тръгва да се прави. Полека-лека започват всички тези неща“, каза Ефросина Ангелова.

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