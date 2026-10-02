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Дунев и Йовчев ще участват в конгреса на FIG

  • 2 окт 2026 | 17:26
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Дунев и Йовчев ще участват в конгреса на FIG

Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, членът на Управителния съвет на централата Цветан Георгиев и бившият генерален секретар на централата, сега народен представител в 52-рото Народно събрание Йордан Йовчев, заминаха за Банкок, Тайланд.

Тримата ще участват в конгреса на Световната федерация по гимнастика (FIG), който събира представители на националните федерации от цял свят за обсъждане на ключови въпроси, свързани с развитието и бъдещето на гимнастическите спортове.

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