Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика

Българските състезатели по скокове на батут с пет медала от турнир в Италия

  • 2 окт 2026 | 11:16
  • 235
  • 0
Българските състезатели по скокове на батут с пет медала от турнир в Италия

Пет медала изоюваха българските състезатели по скокове на батут на традиционно силния международен турнир в Ричоне, Италия. В конкуренцията на водещи състезатели от различни държави българските батутисти спечелиха отличия в олимпийската дисциплина батут индивидуално. Георги Беловодски се окичи със златото с резултат 48.710 точки, Александра Вакарелска спечели сребърния медал с 49.950 точки, а Микаела Христова, Делина Михайлова и Борислав Илиев завоюваха бронзови отличия съответно с 48.770, 45.310 и 49.280 точки.

Ричоне ще бъде домакин и на кръг от  Световната купа, където България ще бъде представена от Христина Пенева, Катерина Кулешова и Калоян Петров. Пенева ще участва в два синхронни тандема – при жените заедно с Кулешова и в смесените двойки с Петров. Пенева и Петров са носители Големият трофей от серията Световни купи за 2025 в смесените синхрони.

Силното представяне на българските състезатели идва в навечерието на важните международни стартове и дава увереност преди Световното първенство през ноември в Нанджинг, Китай.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Момичетата от националния отбор по художествена гимнастика с жест на доброта отвъд океана

Момичетата от националния отбор по художествена гимнастика с жест на доброта отвъд океана

  • 2 окт 2026 | 09:16
  • 760
  • 0
Симон Байлс се изкушава от грандиозно завръщане в Лос Анджелис 2028

Симон Байлс се изкушава от грандиозно завръщане в Лос Анджелис 2028

  • 1 окт 2026 | 01:26
  • 1224
  • 0
България с трима гимнастици на Световното първенство в Ротердам

България с трима гимнастици на Световното първенство в Ротердам

  • 29 сеп 2026 | 16:30
  • 771
  • 0
Състезателите по скокове на батут с последна проверка преди Световното

Състезателите по скокове на батут с последна проверка преди Световното

  • 29 сеп 2026 | 12:28
  • 625
  • 1
86 отбора ще участват на Държавното по художествена гимнастика за ансамбли в София

86 отбора ще участват на Държавното по художествена гимнастика за ансамбли в София

  • 28 сеп 2026 | 20:55
  • 1113
  • 0
Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия

Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия

  • 28 сеп 2026 | 10:25
  • 513
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

  • 2 окт 2026 | 11:38
  • 3591
  • 19
ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 80
  • 0
Националите тръгнаха за Исландия с надежда за първа победа

Националите тръгнаха за Исландия с надежда за първа победа

  • 2 окт 2026 | 08:10
  • 12090
  • 71
Бразилец застава начело на националния ни отбор?

Бразилец застава начело на националния ни отбор?

  • 2 окт 2026 | 07:35
  • 21488
  • 32
Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

  • 2 окт 2026 | 10:02
  • 8223
  • 14
Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

  • 2 окт 2026 | 08:32
  • 4449
  • 0