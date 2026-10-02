Българските състезатели по скокове на батут с пет медала от турнир в Италия

Пет медала изоюваха българските състезатели по скокове на батут на традиционно силния международен турнир в Ричоне, Италия. В конкуренцията на водещи състезатели от различни държави българските батутисти спечелиха отличия в олимпийската дисциплина батут индивидуално. Георги Беловодски се окичи със златото с резултат 48.710 точки, Александра Вакарелска спечели сребърния медал с 49.950 точки, а Микаела Христова, Делина Михайлова и Борислав Илиев завоюваха бронзови отличия съответно с 48.770, 45.310 и 49.280 точки.

Ричоне ще бъде домакин и на кръг от Световната купа, където България ще бъде представена от Христина Пенева, Катерина Кулешова и Калоян Петров. Пенева ще участва в два синхронни тандема – при жените заедно с Кулешова и в смесените двойки с Петров. Пенева и Петров са носители Големият трофей от серията Световни купи за 2025 в смесените синхрони.

Силното представяне на българските състезатели идва в навечерието на важните международни стартове и дава увереност преди Световното първенство през ноември в Нанджинг, Китай.

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